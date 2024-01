Parking au Stade Toulousain : les meilleures options pour vous garer en toute simplicité

Assister à un match du Stade Toulousain est toujours une expérience incroyable pour les fans de rugby. Mais pour profiter pleinement du spectacle, il faut d’abord trouver où se garer aux abords du stade. Pas de panique, nous avons recueilli pour vous toutes les informations sur les parkings disponibles près du Stade Toulousain afin que vous puissiez vous garer sans stress et profiter à 100% des rencontres.

Comprendre l’environnement du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain est situé dans le quartier des Sept Deniers, à environ 5 km au nord-ouest du centre-ville de Toulouse.

Il est desservi par plusieurs axes routiers tels que la rocade ouest (A620) et l’avenue André Netwiller. En suivant les panneaux de signalisation, vous pourrez aisément rejoindre le stade et les différents parkings qui se trouvent à proximité.

Les transports en commun comme alternative

Pour éviter les embouteillages et les problèmes de stationnement, pensez également à utiliser les transports en commun. La ligne B du métro toulousain dessert la station « Les Trois Cocus », à quelques minutes à pied du stade. Vous pouvez aussi emprunter les bus 1, 36, 37 et 70 qui s’arrêtent non loin du Stade Toulousain. Notez que certains soirs de matchs, la desserte en bus est renforcée et des navettes spéciales sont mises en place pour faciliter l’accès au stade.

Parkings officiels et parkings gratuits : choisissez votre solution

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour stationner votre véhicule lors d’un match du Stade Toulousain. Vous pouvez opter pour un parking officiel ou bien tenter votre chance dans les rues avoisinantes.

Parking des supporters : le choix de la tranquillité

Sachez que le club met à disposition des spectateurs un parking dédié aux supporters, nommé Parking A.

Il est situé à quelques minutes à pied du stade et propose environ 900 places de stationnement. Cependant, il est important de noter que l’accès à ce parking est réservé aux membres du club. Si vous n’êtes pas membre, vous devrez donc trouver une autre solution de stationnement.

Tentez votre chance dans les rues avoisinantes

En dehors des parkings officiels, vous pouvez également essayer de trouver une place gratuite dans les rues adjacentes au stade. Gardez cependant à l’esprit que les places sont rares et très prisées les soirs de matchs. Veillez donc à arriver suffisamment tôt pour avoir toutes les chances de vous garer près du Stade Toulousain et n’hésitez pas à vous stationner un peu plus loin pour éviter trop de stress.

Stationnements payants à proximité : pratique et sécurisé

Si vous préférez opter pour un stationnement payant, plusieurs parkings se trouvent à proximité du stade et peuvent vous accueillir durant le match.

Parking Relais des Arènes

Situé à environ 4 km du Stade Toulousain et bien desservi par les transports en commun, ce parking-relais vous permet de laisser votre véhicule en toute sécurité avant de rejoindre le stade en métro (ligne A) ou tramway (ligne T1 – direction Palais de Justice). Pensez toutefois à vérifier les horaires de fermeture de ce parking afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Parking Compans-Caffarelli

D’une capacité de plus de 900 places, ce parking souterrain est situé dans le quartier Compans-Caffarelli. Vous pourrez ensuite rejoindre le stade grâce aux transports en commun tels que la ligne de bus 70 ou la ligne de métro B.

Parking Basso Cambo et John Fitzgerald Kennedy

Ces deux autres parkings-relais sont également une option à considérer pour stationner votre véhicule avant de vous rendre au Stade Toulousain en métro (ligne A).

Parking Basso Cambo : il s’agit ici d’un grand parking disponisble Première heure gratuite et surveillé, situé à l’extrémité sud-ouest de la ligne verte du métro toulousain. Une fois garé, comptez environ 25 minutes de trajet jusqu’à la station « Les Trois Cocus ».

Parking John Fitzgerald Kennedy : Trouvable au nord de Toulouse (en direction de Borderouge), ce parking est également très pratique pour rejoindre le stade en métro, avec un temps de trajet d'environ 15-20 minutes.

Les astuces pour se garer au Stade Toulousain sans stress

Suivez nos derniers conseils pour profiter au mieux de votre expérience au Stade Toulousain sans vous soucier du stationnement :

Arrivez tôt : qu’il s’agisse de parkings ou de places dans les rues environnantes, la disponibilité des places diminuent à mesure que l’heure du match approche. Prévoyez donc d’arriver en avance pour éviter la cohue et profitez du quartier avant le coup d’envoi. Utilisez les transports en commun : c’est sans doute la meilleure solution pour ne pas avoir à vous soucier du stationnement. Les transports en commun sont idéalement adaptés pour rejoindre le site, alors n’hésitez plus ! Faites preuve de civisme : respectez les emplacements réservés et les restrictions de stationnement. Ne garez pas votre véhicule sur les trottoirs, devant les entrées de garage ou sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. En outre, veillez à ne pas gêner la circulation ou la visibilité des autres usagers de la route.

En suivant ces quelques conseils et indications, vous découvrirez qu’il est tout à fait possible de se garer au Stade Toulousain sans stress. Alors, préparez-vous à vivre des moments inoubliables en soutenant les Rouge et Noir avec toute la ferveur qu’ils méritent !