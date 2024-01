Paris 2024 : Clarisse Agbegnenou et Valériane Vukosavljevic, ces femmes pionnières qui ont dédramatisé l’allaitement après Tokyo!

Parmi les athlètes qui ont décidé de jongler entre leur profession sportive et le nourrissage au sein de leurs enfants figurent la judoka Clarisse Agbegnenou, la joueuse de basketball Valériane Vukosavljevic et l’escrimeuse Cécilia Berder.

L’allaitement comme un choix sportif

Le choix de l’allaitement chez de nombreuses sportives de haut niveau françaises, entre les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et ceux de Paris en 2024, suscite de nombreuses discussions. ‘À l’Insep, 80% de celles qui ont eu un enfant après les Jeux de Tokyo ont allaité’ estime Carole Maître, gynécologue à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep). Pour Clarisse Agbegnenou, Valériane Vukosavljevic et Cécilia Berder, l’allaitement n’est pas seulement une décision personnelle, mais un aspect à prendre en compte dans leur carrière sportive.

Combattre pour le soutien à l’allaitement

La judokate double championne olympique Clarisse Agbegnenou utilise sa notoriété pour faire avancer l’acceptation et le soutien à l’allaitement dans le monde du sport. Elle a réussi à obtenir une aide financière de l’Agence nationale du sport (ANS) pour avoir un accompagnant lors des compétitions et des stages afin qu’il s’occupe de sa fille. ‘À la suite de ma demande, la fédération internationale a changé cette règle pour moi et les futures mamans’, déclare-t-elle. Cependant, elle reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire pour élargir ce soutien à toutes les athlètes, et espère que son exemple incitera plus de femmes à choisir l’allaitement.

Relever les défis de l’allaitement dans le sport

Malgré des avancées, les défis associés à l’allaitement en sport de haut niveau sont nombreux. Les athlètes doivent composer avec la fatigue, les douleurs et la nécessité d’adapter leurs entraînements et la préparation des compétitions. De plus, l’acceptation et le soutien à l’allaitement dans le monde du sport sont encore limités. ‘Les structures sportives ne sont pas conçues pour s’isoler dans l’intimité’, admet Carole Maître. Pour que le soutien à l’allaitement devienne la norme, il reste encore beaucoup à faire dans les années à venir. Les sportives espèrent que leur exemple aidera le sport à progresser sur cette question.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA