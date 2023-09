Parents du collège M. Bécanne réclament plus de moyens pour lutter contre les violences à l’école à Toulouse.

Ce 7 septembre 2023, une mobilisation s’est organisée au sein du collège Maurice Bécanne de Toulouse. Parents d’élèves et personnels ont uni leurs voix pour réclamer davantage de moyens. Le constat est clair : l’augmentation des effectifs scolaires couplée à une hausse des violences et des incivilités rendent la situation peu tenable. Des adultes supplémentaires sont nécessaires pour accompagner et sécuriser les élèves au quotidien. Dans une ambiance à la fois déterminée et anxieuse, les protestataires ont exprimé leur ras-le-bol et leur espoir de voir leurs revendications entendues.

Demande de moyens supplémentaires au collège Maurice Bécanne à Toulouse

Le 7 septembre 2023, des parents d’élèves et des personnels du collège Maurice Bécanne à Toulouse ont manifesté pour réclamer plus d’encadrement d’adultes face à l’augmentation du nombre d’élèves et des actes de violences et d’incivilités. Dans cet établissement classé en réseau d’éducation prioritaire, les bagarres entre élèves ont été rapportées par des parents. Depuis plus de cinq ans, les demandes en moyens supplémentaires sont formulées au rectorat sans réponse satisfaisante. Les parents expriment leur crainte pour la mixité sociale dans cet établissement qui est menacée selon certaines familles.

Augmentation des actes de violence et d’incivilité

Les parents et les personnels du collège Maurice Bécanne à Toulouse réclament davantage d’encadrement, car les actes de violences et d’incivilités commis entre élèves sont de plus en plus nombreux. Les effectifs de l’établissement ont augmenté de plus d’une centaine d’élèves en quelques années, sans que les moyens humains suivent. En effet, le nombre d’encadrants n’est plus suffisant pour éviter les problèmes de violence et d’incivilité dans cet établissement classé en réseau d’éducation prioritaire. Les parents dénoncent notamment des ventes de bonbons contenant des médicaments et des actes de brimade envers les plus jeunes par les élèves de classes supérieures.

Menace sur la mixité sociale

Le collège Maurice Bécanne à Toulouse est connu pour sa mixité sociale réussie qui est en train d’être menacée. Des retours de parents de catégories socio-professionnelles élevées annoncent leur départ vers l’enseignement privé face à l’absence de réaction des autorités. Le collège accueille en effet des familles d’un quartier très éclectique où se côtoient des maisons cossues et des résidences plus modestes. Parents et personnels exigent davantage de moyens humains pour que les élèves puissent continuer à évoluer ensemble dans ce modèle qui faisait jusqu’ici sa réussite.

