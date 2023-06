Parcoursup : 75% des candidats obtiennent une réponse positive pour leurs études

Ce mercredi, une majorité d’étudiants en classe de terminale, soit plus de 75%, ont obtenu une réponse favorable sur la plateforme Parcoursup. Ainsi, ils ont été admis dans au moins un programme de formation.

La période de fin d’année scolaire approche et les dernières sessions du baccalauréat auront lieu dans la deuxième partie du mois de juin. Les étudiants en classe terminale commencent à avoir une meilleure idée de leur orientation. Depuis le 1er juin, les réponses des formations sont progressivement envoyées sur la plateforme Parcoursup. Les trois quarts des étudiants ont déjà reçu au moins une réponse positive au 7 juin.

Plus de 75% des élèves en terminale ont été admis dans au moins une formation, sans que cela représente nécessairement leur premier choix. En 2022, au même moment, le pourcentage était de 65%. Le chiffre est plus élevé cette année, car le délai de réponse des candidats a été réduit. Actuellement, lorsqu’un élève reçoit un message d’acceptation d’une formation, il a deux jours pour confirmer son choix. En effet, plus un étudiant accepte rapidement une formation qui l’a accepté, plus il libère de places dans d’autres cursus.

Cette phase d’admission, qui a débuté le jeudi 1er juin, est plus courte qu’auparavant. Elle ne dure que 37 jours, alors qu’au lancement de Parcoursup en 2018, elle était de 108 jours, soit trois fois plus longue. La proportion d’élèves obtenant des réponses positives ne fera qu’augmenter au fil des jours, jusqu’au 7 juillet, au fur et à mesure que des places seront libérées par ceux qui ont reçu plusieurs réponses positives.

Les filières santé attirent le plus de candidats

Les études de santé sont les plus populaires parmi les candidats, avec le Pass (Parcours d’accès spécifique à la santé) qui regroupe la première année de médecine, de maïeutique (études de sages-femmes), d’orthodontie, de pharmacie et de kinésithérapie. Cette année, ce cursus surpasse ainsi l’école d’infirmières, qui devient la deuxième formation la plus demandée. En troisième position des choix d’orientation, on trouve les écoles d’ingénieurs, qui sont en nette progression par rapport à l’année précédente. Enfin, le droit est la filière de licence la plus prisée parmi les candidats.

En ce qui concerne les types de formation, 70% des candidats ont postulé à au moins une licence universitaire. Il peut s’agir soit d’un premier choix, soit d’une « sécurité ». Les formations en BTS figurent dans la moitié des préférences des lycéens.