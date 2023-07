Parcourez les bords de Rance d’une manière insolite: en mobylette avec Guillaume !

Il est possible de partir à la découverte des bords de la Rance d’une manière assez inhabituelle grâce à Guillaume Morvan qui a pris le temps de restaurer des mobylettes. Un choix qui offre une alternative inédite pour ceux qui cherchent à faire du tourisme autrement. En effet, plutôt que de partir à pied ou en voiture, pourquoi ne pas opter pour un moyen de transport qui allie plaisir et originalité ? Les mobylettes, prisées pour leur allure rétro et leur maniabilité, permettent de se déplacer facilement le long des routes sinueuses de la Rance et des petits villages qui la bordent. Cette escapade insolite permet d’apprécier d’une manière différente le paysage et d’aller à la rencontre de lieux souvent méconnus, mais chargés d’histoire et d’authenticité. Avec cette expérience, le tourisme prend une toute autre dimension et offre un moment privilégié pour découvrir cette région de manière originale.

Les bords de Rance en mobylette avec « Rétroviseurs »

Pour une expérience de découverte différente cet été, guillaume Morvan, résident de Plouër-sur-Rance, propose une nouvelle activité à travers son entreprise « Rétroviseurs ». Il s’agit de découvrir les bords de Rance à bord d’une mobylette.

La mobylette, un engin retravaillé pour la remise au goût du jour

Guillaume Morvan, un paysagiste pendant 20 ans, a créé son entreprise « Rétroviseurs », étant passionné par l’histoire locale et la lecture des paysages. Il a eu alors l’idée de remettre au goût du jour cette mobylette qui rappelle beaucoup de bons souvenirs d’adolescence. « La mobylette c’est un peu une madeleine de Proust », selon Guillaume. Ainsi, ce mode de transport populaire reste très sympathique dans la découverte des chemins locaux qui permettent de découvrir le patrimoine de la région en toute sérénité.

Jusqu’à 10 personnes pour une sortie à thème

L’entrepreneur a effectué la restauration de ses bécanes, il dispose même de tandems datant de 1957 pour des sorties en amoureux. Les sorties se font par groupe d’un maximum de 10 personnes, avec également les thèmes proposés. « Je travaille à la carte », ajoute Guillaume. Ces balades découvertes sont accessibles à tous les titulaires d’un permis de conduire valide. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’entreprise via leur site internet ou directement via le numéro de téléphone mentionné.