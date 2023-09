Ouverture des inscriptions pour les Journées du Patrimoine à Aix-les-Bains. Ne manquez pas l’événement! AixPatrimoine

Les Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochain, offriront aux habitants et aux touristes une multitude d’animations à Aix-les-Bains. Parmi les propositions, certaines nécessiteront une inscription préalable afin d’éviter les déceptions et de garantir une meilleure organisation. En effet, ces deux journées seront l’occasion de découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville, et de s’immerger dans son riche passé. Des monuments emblématiques seront ouverts au public, des expositions passionnantes seront proposées, et de nombreuses activités ludiques seront organisées pour petits et grands. Les Journées européennes du patrimoine à Aix-les-Bains sont l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir cette ville à l’accent authentique, et de se plonger dans son riche héritage culturel.

Les Journées européennes du patrimoine à Aix-les-Bains

A Aix-les-Bains (Savoie), les samedi 16 et dimanche 17 septembre, auront lieu les Journées européennes du patrimoine. Cette 40e édition a pour thème « Patrimoine vivant » et « patrimoine du sport ». Les visiteurs pourront gratuitement participer à de nombreuses activités telles que des expositions, des visites guidées dans le quartier Boncelin ou dans le palace Le Bernascon, des ateliers et animations.

Réserver pour certaines activités

Pour participer à certaines activités, les visiteurs doivent réserver, par exemple pour la visite retraçant les incontournables de la ville. Les réservations en ligne sont possibles à partir du mercredi 6 septembre et se terminent le 15 septembre à midi. Pour plus d’information sur les activités, les visiteurs peuvent consulter le programme détaillé sur le site de la ville d’Aix-les-Bains.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA