Ordre rappelé aux randonneurs : énorme saisie d’Edelweiss et de Génépi en Savoie.

Du 29 juillet au 4 août, une initiative de surveillance des activités de récolte de plantes a été menée dans la région de Savoie. Les résultats ont été sans appel, et les autorités ont décidé de rappeler l’interdiction formelle de la cueillette de l’edelweiss, ainsi que la réglementation restrictive de la collecte du génépi. L’importance des quantités de plantes saisies montre clairement que cette pratique est encore largement répandue, entraînant des risques pour la préservation de l’environnement. Les responsables locaux souhaitent sensibiliser la population sur l’importance de respecter les lois et réglementations en la matière, afin de protéger la faune et la flore du territoire et de garantir leur pérennité. Cette initiative vise également à encourager la replantation et le renforcement des populations de ces espèces menacées, afin de préserver leur diversité et leur richesse biologique pour les générations à venir. Les plantes endémiques de Savoie sont un trésor naturel qui mérite notre attention et notre respect, et leur préservation est un enjeu crucial pour l’équilibre de notre écosystème.

Résumé :

Une opération de contrôle de cueillette de la flore a été menée en Savoie du 29 juillet au 4 août, au cours de laquelle 8 500 brins de génépi et 350 fleurs d’edelweiss ont été saisis et une vingtaine de randonneurs verbalisés. La cueillette de l’edelweiss est strictement interdite et celle du génépi est réglementée. Des opérations similaires auront lieu sur d’autres sites tout au long de l’été. Depuis le 14 juin 2021, la cueillette de certaines plantes sauvages est réglementée en Savoie, quelques exemples : la cueillette des fleurs d’edelweiss et de certaines plantes est totalement interdite, tandis que la cueillette de génépi est autorisée mais limitée à 120 brins par personne et par jour, et celle de jonquilles, narcisses et œillets est limitée à 20 tiges par jour et par personne.

