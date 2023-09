« Oradour-sur-Glane : L’église rénovée s’ouvre aux visites, mais son avenir reste incertain »

La sinistre église Saint-Martin, témoin du massacre sauvage de près de 450 femmes et enfants en ce funeste jour du 10 juin 1944, vient tout juste d’ouvrir à nouveau ses portes après plusieurs mois de travaux de rénovation. Cette réouverture est emplie de symboles, mais d’autres vestiges à Oradour-sur-Glane, tout aussi importants pour la mémoire collective, auraient également besoin de rénovations urgentes, malheureusement l’argent nécessaire manque. Le temps et les éléments naturels ont laissé leur empreinte sur ces bâtiments, témoins silencieux de l’horreur passée, et il est important de les préserver afin de transmettre aux générations futures le devoir de mémoire envers les victimes. Malgré cela, la survie de ces lieux emplis de souffrance reste fragile, et il est urgent de contribuer à leur sauvegarde et à leur restauration.

Rénovation de l’église d’Oradour-sur-Glane

Après le massacre d’Oradour-sur-Glane en 1944, le village est resté figé, laissé tel que les nazis l’ont laissé. Depuis les intempéries ont entraîné la dégradation des ruines, faisant craindre pour la conservation de ce patrimoine. Ainsi, l’État consacre 300 000 euros par an à l’entretien et la restauration du site, avec un budget supplémentaire de 500 000 euros pour la consolidation de l’église. Si les visiteurs ne voient plus les traces d’incendie, l’émotion reste vive.

Deux millions d’euros de rénovation

Les ruines du village restent le seul témoignage du tragique massacre d’Oradour-sur-Glane. Aujourd’hui, elles se dégradent et il faudrait 2 millions d’euros pour restaurer ces 10 hectares de vestiges. Face à cette situation, la Fondation du patrimoine et le ministère de la Culture ont lancé un appel aux dons. Même si seulement 150 000 euros ont été récoltés à ce jour, l’Association nationale des familles des martyrs garde espoir, soulignant les promesses de dons qui ont été faites. Le préfet de Haute-Vienne se veut également confiant, soulignant l’importance de préserver ce patrimoine comme lieu de mémoire et outil pédagogique.

Le centre de la mémoire d’Oradour

Le centre de la mémoire d’Oradour, qui donne accès au village, reçoit chaque année 300 000 visiteurs, dont 100 000 élèves. Aujourd’hui, il est ouvert 7 jours sur 7, du 15 janvier au 15 décembre.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA