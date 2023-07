Olfa, famille tunisienne déchirée par le jihad. Un documentaire-film poignant ! #culture #Tunisie

Au Festival de Cannes, l’année dernière, les festivaliers ont eu la chance de voir « Les filles d’Olfa », film exceptionnel réalisé par la talentueuse Kaouther Ben Hania. Ce long-métrage a suscité beaucoup d’intérêt auprès des critiques et du public, grâce à sa narration poignante et sa réalisation soignée. Un mélange de suspense et d’émotion qui a réussi à capter l’attention des spectateurs, devenant ainsi l’un des films les plus marquants du festival. Et même après sa projection, « Les filles d’Olfa » est resté dans les esprits, rappelant à tous l’importance du cinéma indépendant et de la liberté d’expression.

Les filles d’Olfa: une histoire vraie pleine d’émotion et de courage

Le film Les filles d’Olfa retrace l’histoire vraie de la famille Chikhaoui, une mère de quatre filles en Tunisie. En 2016, la famille avait fait la une des journaux lorsque les deux sœurs aînées, radicalisées, avaient fugué pour rejoindre Daech en Libye. La réalisatrice, Kaouther Ben Hania, a ensuite décidé de rencontrer les trois autres filles de la famille pour créer ce long-métrage.

Le documentaire est un mélange de réalité et de fiction. Les passages qui ont été tournés avec les deux comédiennes qui jouent le rôle des filles aînées sont des souvenirs de famille qui ont été rejoués à l’écran. La réalisatrice a également mis en avant les coulisses du tournage pour donner une impression de réalité plus forte.

Un projet thérapeutique pour la famille et l’équipe de tournage

La réalisatrice a expliqué que le film était un projet thérapeutique pour elle-même, son équipe majoritairement féminine, et la famille Chikhaoui. Les femmes ont partagé leurs histoires et leurs expériences personnelles sur le tournage, créant un lien fort entre elles.

Le film pose également des questionnements sur la société tunisienne, en particulier sur le patriarcat, les mariages arrangés, les abus sexuels, ainsi que les commentaires sur les tenues des jeunes femmes dans la rue. Le portrait d’Olfa, cette mère inclassable, courageuse, forte et aimante est au cœur du film.

Une œuvre impressionnante et émotionnelle

Les filles d’Olfa a été présenté en sélection à Cannes et a divisé l’opinion des critiques. Beaucoup ont été émus et bouleversés par la force et le courage de la famille Chikhaoui, ainsi que par la performance des actrices et la qualité de l’œuvre. D’autres ont trouvé le dispositif confus et désorientant.

Au final, Les filles d’Olfa est une œuvre impressionnante, qui suscite l’émotion. Elle met en lumière une véritable famille courageuse et combative, ainsi que la détermination, la force et l’amour d’une mère hors du commun. La réalisatrice a réussi à créer un documentaire à la fois poignant et bouleversant qui ne laisse personne indifférent.