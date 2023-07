Nouvelle discothèque sur la côte de Granit rose près de Perros-Guirec

La construction du Mood Club à Saint-Quay-Perros est sur le point de se terminer, mettant ainsi fin à la rénovation de l’ancien club Le Why Not. Avec l’ouverture imminente de cette discothèque fraîchement rénovée, les amateurs de musique et de danse pourront bientôt profiter à nouveau d’une expérience exclusive et animée sous le nom de Mood Club. Les fervents de la vie nocturne seront ravis de cette nouvelle addition à la scène de la vie nocturne de la ville, avec la promesse d’un lieu modernisé équipé de systèmes son et lumière de qualité supérieure pour une atmosphère festive inoubliable. L’établissement a été conçu pour offrir une ambiance chic et tendance, et nul doute que les mélomanes et fêtards se bousculeront pour assister aux soirées palpitantes à venir.

Mood Club : la discothèque qui renaît de ses cendres à Saint-Quay-Perros

La région de Saint-Quay-Perros accueille un nouvel établissement qui s’apprête à redynamiser la vie nocturne locale. Fermée depuis cinq ans, la discothèque mythique Le Why Not se transforme en Mood Club. Cette renaissance est une source de joie pour les fans de fêtes endiablées dans le coin.

Fermée depuis cinq ans

Le Why Not, célèbre discothèque de la région de Saint-Quay-Perros, a fermé ses portes en 2018, après avoir animé les nuits festives pendant 17 ans. Ce lieu avait une place très importante dans le cœur des jeunes de la région.

Un nouveau souffle

Aujourd’hui, la discothèque renaît sous le nom de Mood Club, avec un nouveau gérant, Roberas Experience. La jeunesse locale peut donc être ravie, car la discothèque est de nouveau accessible pour les fêtards de la région. La renaissance du club redonne une source d’animation pour les soirées dans ce coin de la Bretagne.

Intérieur et extérieur refaits

Le Mood Club est totalement rénové, extérieurement et intérieurement. Les travaux touchent à leur fin et la réouverture est imminente. Les fêtards pourront donc profiter pleinement de ce nouvel établissement. La renaissance de la discothèque Le Why Not en Mood Club vient donner une nouvelle dynamique à la côte de Granit rose, après la fermeture des Chandelles à Trébeurden.

Cette grande étape dans l’histoire de la discothèque est donc attendue de pieds fermes par les fêtards du coin. Il ne reste donc plus qu’à espérer que Mood Club saura dépasser les espérances des fêtards de Saint-Quay-Perros.