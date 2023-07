Nouvelle directrice pour le musée phare du Nord-Pas-de-Calais

Le musée des Abattoirs de Toulouse compte une nouvelle directrice depuis un certain temps déjà : Annabelle Ténèze. Sa renommée n’est plus à faire, et c’est pour cette raison que le musée du Louvre-Lens, qui n’avait pas encore trouvé de remplaçante à Marie Lavandier, a jeté son dévolu sur elle. L’annonce a été faite mardi dernier, et a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme de la part des admirateurs de la professionnelle de l’art contemporain. Les responsabilités que va devoir endosser Annabelle Ténèze sont importantes, mais il ne fait nul doute qu’elle saura faire preuve de tout son talent pour mener à bien sa mission. Les critiques positives à son égard ne manquent pas, et cette nomination en est une nouvelle illustration. Espérons maintenant que le musée du Louvre-Lens tirera tous les bénéfices de cette arrivée, et que les visiteurs pourront apprécier encore davantage l’offre culturelle proposée par l’institution.

Annabelle Ténèze nommée à la direction du Louvre-Lens

Le musée du Louvre a récemment annoncé la nomination d’Annabelle Ténèze à la direction du Louvre-Lens. Cette conservatrice en chef du patrimoine succèdera à Marie Lavandier à l’automne 2023. La nouvelle a été rendue publique le 4 juillet dernier grâce à un communiqué officiel.

Une commissaire d’expositions expérimentée

Annabelle Ténèze a déjà fait ses preuves en tant que commissaire d’expositions aux Abattoirs, musée d’art moderne et contemporain de Toulouse. Elle a notamment été à la tête d’expositions sur des artistes tels que Picasso et Niki de Saint Phalle. Sa riche expérience ainsi que sa passion pour l’art seront donc des atouts indéniables pour la direction du Louvre-Lens.

Le Louvre-Lens, un musée en constante évolution

Le Louvre-Lens est un lieu incontournable pour les amateurs d’art. Depuis son ouverture en 2012, le musée a su séduire un public varié grâce à sa « Galerie du temps » qui propose une exposition gratuite de chefs-d’œuvre issus des collections du Louvre. Le musée se trouve dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, une région souvent stigmatisée. Le succès du Louvre-Lens est donc d’autant plus remarquable avec plus de 5 millions de visiteurs enregistrés en 10 ans. La nomination d’Annabelle Ténèze à la tête de ce musée renforce l’idée d’une continuité dans l’évolution du Louvre-Lens. Nul doute que la nouvelle directrice apportera une vision et une dynamique nouvelles pour enrichir l’expérience des visiteurs dans ce musée d’exception.