Nouvelle agence immobilière à Retiers, fondée par Arnaud Houget et Viviane Lamour

L’aventure entrepreneuriale a toujours fasciné Arnaud Houget et Viviane Lamour. Étant tous les deux passionnés par le domaine de l’immobilier, ils ont décidé de sauter le pas et d’ouvrir leur propre agence immobilière à Retiers. Bien qu’ils soient de jeunes entrepreneurs, leur expertise et leur professionnalisme ne sont plus à démontrer. Leur vision novatrice a rapidement séduit les clients locaux, qui peuvent désormais compter sur leur expérience et leur savoir-faire pour répondre à toutes leurs demandes en matière d’immobilier. La réussite de leur entreprise est avant tout due à leur détermination à offrir un service de qualité supérieure, basé sur l’écoute attentive des besoins de chaque client. Ce sont donc des agents immobiliers passionnés et engagés que vous trouverez à l’agence Houget et Lamour.

Arnaud Houget et Viviane Lamour lancent une agence immobilière à Retiers en Ille-et-Vilaine : Des experts de l’immobilier à votre service

Arnaud Houget et Viviane Lamour, tous deux agents immobiliers indépendants expérimentés, ont décidé d’ouvrir leur propre agence immobilière à Retiers en Ille-et-Vilaine. Leur ambition ? Offrir à leurs clients un service complet et personnalisé, de l’estimation du bien à la signature définitive.

De l’estimation du bien à la signature définitive

Viviane Lamour est une agent immobilier chevronnée, ayant une expérience de près de 8 ans dans le financement des projets immobiliers situés sur le secteur de la Roche-aux-Fées. Adhérente FNAIM, elle attache une grande importance à répondre aux exigences des vendeurs ainsi que des acheteurs, en leur apportant des conseils personnalisés. Arnaud Houget, quant à lui, est un habitué de l’ouverture d’agence immobilière à Janzé.

Les deux agents immobiliers se sont installés à Retiers afin d’offrir un service de proximité à ses habitants. Leur objectif est de guider leurs clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier, en mettant à leur disposition une expertise pointue et un accompagnement personnalisé. De l’estimation du bien à la signature définitive, ils s’occupent de toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation de leur projet.

Gestion locative et syndic

Arnaud Houget propose également un service de gestion locative et syndic. La mise en copropriété d’immeubles existants fait également partie des services proposés par leur agence immobilière. Les deux conseillers en immobilier s’investissent pleinement dans leur travail, avec un objectif commun : offrir à leurs clients un service complet, fiable et efficace.

Vous habitez Retiers ou ses environs ? Vous recherchez un professionnel de l’immobilier, expérimenté et à l’écoute ? N’hésitez pas à contacter Arnaud Houget et Viviane Lamour immobilier pour bénéficier de leur expertise et de leurs conseils personnalisés. Vous pouvez les joindre via leur agence située 40, rue Georges Clemenceau, ou bien en composant le 06 75 73 23 11 pour Arnaud Houget et le 06 27 81 52 41 pour Viviane Lamour.