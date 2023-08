Nouveau magasin à Confluence : des réductions de folie ! 💥

Au cœur du centre commercial Confluence à Lyon, une nouvelle boutique éphémère a vu le jour. Ce « pop-up store » n’est autre qu’une enseigne Decitre, spécialisée dans la vente de livres neufs et d’occasion à des tarifs défiant toute concurrence. Ce magasin éphémère offre ainsi aux amateurs de littérature l’opportunité de se plonger dans des univers toujours plus différents au gré des pépites découvertes sur les rayonnages. La diversité du catalogue proposé ravira sans aucun doute les plus exigeants des bibliophiles, en quête d’histoires captivantes et de récits inédits. Ce concept novateur de magasin éphémère a été conçu pour offrir aux visiteurs de la galerie marchande une expérience de shopping unique et intimiste. Le pop-up store Decitre est donc un endroit idéal pour les passionnés de livres, désireux de faire le plein de bonnes lectures tout en bénéficiant de prix attractifs.

Un pop-up store Decitre à petit prix

Decitre, connu pour sa grande librairie au sein du centre commercial Confluence, a ouvert un nouveau pop-up store au niveau 0, en face de Voisin et à côté de New Yorker. Ce nouveau concept vient promouvoir la culture à travers une consommation responsable et accessible à tous. Le magasin restera en place pendant six mois et propose une offre à petit prix pour les amateurs de livres.

Une variété de livres neufs et d’occasion

Les clients pourront trouver dans ce magasin éphémère une variété de livres neufs à prix réduits sur des sujets tels que la jeunesse, les voyages, la cuisine et les loisirs créatifs. Des jeux de société sont également proposés à la vente. Une section dédiée aux livres d’occasion est accessible à des prix défiant toute concurrence. Il est possible de sélectionner des ouvrages, de les lire puis de les ramener pour profiter de bons d’achats.

Ouvert du lundi au samedi

Le pop-up store Decitre est situé à deux pas de la grande librairie et est ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA