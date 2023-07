Nouveau bistrot dans une maison restaurée à Guimaëc.

Dans le charmant village de Guimaëc, un ambitieux projet de restauration a vu le jour. Il s’agit d’une rénovation complète d’une charmante maison bourgeoise, destinée à devenir un bistrot-restaurant. Les élus de la région et les riverains se sont rassemblés pour célébrer cette initiative remarquable. Après tout, l’ouverture de nouveaux établissements culinaires insuffle une vie nouvelle dans la région, renforçant ainsi l’économie locale et offrant de nouvelles opportunités pour les chefs et les habitants du coin. Les festivités ont été célébrées dignement, avec des plats régionaux succulents et une ambiance chaleureuse et conviviale. Le tout était empli d’un enthousiasme contagieux, inspirant des rêves de prospérité et d’un avenir brillant pour Guimaëc.

Le Friko : Le nouveau restaurant de Guimaëc

Guimaëc, petit village breton, a fêté l’ouverture de son nouveau restaurant, Le Friko, mi-juin. Un projet qui a pu voir le jour grâce à l’initiative et l’investissement de la commune aidée par des partenaires locaux.

Le Friko : le banquet nuptial breton

Le Friko est un restaurant situé dans une maison du bourg, vendue par Mme Vanier, une ancienne vendeuse de la « maison rose ». Les gérants, Dylan Simon et Yoann le Puil, proposent une formule à l’ardoise le midi et des tapas le soir. Le nom de l’établissement, Le Friko, signifie « le banquet de noce en breton ».

Une opération rondement menée

L’achat de la bâtisse ainsi que sa rénovation ont coûté 400 000 €, un investissement de 250 000 € pour la commune aidée par un partenariat de la région, le département, Morlaix communauté et l’État. Pierre Le Goff, maire de Guimaëc, a souligné que l’opération sera remboursée grâce aux loyers et que les travaux ont été négociés avec les artisans locaux.

Un village centré sur son bourg

Pour l’architecte guimaëcois Alain Lescour, il est crucial de réhabiliter et de réutiliser les anciens bâtiments du village. Les responsables politiques ont unanimement salué l’initiative, qui répond à tous les enjeux de Territoires en transition, souligne Solange Creignou, vice-présidente de Morlaix communauté.

Le Friko est donc le nouvel atout de Guimaëc pour attirer de nouveaux visiteurs et dynamiser son centre-ville. Le village continue ainsi d’affirmer son identité locale et sa volonté de promouvoir les artisans et les commerces locaux.