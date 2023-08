Nourrir toute une famille : l’espace idéal pour l’autonomie alimentaire ?

Quelle surface faut-il pour atteindre l’autonomie alimentaire ?

Dans une société de plus en plus préoccupée par la durabilité et l’autosuffisance, de nombreuses personnes cherchent des moyens de devenir autonomes sur le plan énergétique, financier, ou alimentaire. Cultiver ses propres fruits et légumes, élever des animaux pour leur viande et leurs œufs, tout cela peut sembler très attrayant, mais combien d’espace faut-il réellement pour atteindre l’autonomie alimentaire ?

Pour une petite famille de 3 personnes, la moyenne estimée pour atteindre l’autonomie alimentaire est de 1500 m². Toutefois, de nombreux critères doivent être pris en compte dans le calcul. Nous allons ici nous intéresser à la surface théorique nécessaire pour parvenir à cet objectif, sur 4 axes de production : la production de fruits avec le verger, la production de légumes avec le potager, la production d’œufs avec le poulailler, et la production de viandes avec les animaux.

## 6 facteurs à prendre en compte pour l’autonomie alimentaire

Être en mesure de produire suffisamment de nourriture pour répondre à ses propres besoins sans dépendre de l’importation de produits alimentaires n’est chose aisée. Il est impossible de donner un chiffre précis, sans prendre en compte la multitude de facteurs nécessaires au calcul de la surface.

Lors du calcul de la surface nécessaire pour l’autonomie alimentaire, 6 facteurs importants doivent être pris en compte :

1. Le rendement des cultures : c’est la quantité de nourriture qu’une plante peut produire par unité de surface cultivée. Il varie d’une culture à l’autre, ainsi que selon les conditions de culture.

2. Les besoins nutritionnels : c’est la quantité de nourriture nécessaire pour subvenir aux besoins d’une famille. Cela peut dépendre de plusieurs facteurs, tels que le nombre de personnes dans le foyer, l’âge et l’activité physique.

3. La rotation des cultures : c’est la disponibilité d’une parcelle de terre, en prenant en compte le temps de repos après la récolte. Par exemple, la permaculture permet de maximiser la production alimentaire sur une longue période.

4. La disponibilité en eau : c’est la quantité d’eau nécessaire. Elle peut dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez et des sources en eau disponibles sur un terrain.

5. Les techniques de culture : certaines techniques comme l’agriculture en rangée ou l’agriculture verticale permettent de maximiser l’utilisation de l’espace et peuvent réduire la surface nécessaire.

6. Conservation des aliments : c’est la capacité à stocker ou non les aliments produits. Il vous faudra de la place et des équipements nombreux. Attention à la consommation énergétique des congélateurs et frigo qui est très importante. On peut toutefois alimenter un frigo avec un panneau solaire pour réduire sa dépendance énergétique.

En prenant en compte ces facteurs, vous pouvez estimer la surface nécessaire pour atteindre l’autonomie alimentaire de votre foyer. Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces estimations peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de votre région et des pratiques de culture que vous choisissez de mettre en œuvre. Il peut donc être utile de demander l’avis d’experts pour obtenir des estimations plus précises.

## Le nombre de m² nécessaires pour un verger

Commençons par le verger. Avoir un verger est idéal car il permet de fournir des fruits frais tout au long de l’année. Pour un verger de taille moyenne, il est recommandé d’avoir au moins 1000 m² de terrain. Cela permettra de planter une variété d’arbres fruitiers tels que des pommiers, des cerisiers, des abricotiers, etc. Il est important de noter que les arbres fruitiers prennent du temps pour produire, il faudra donc être patient avant de pouvoir profiter des fruits de son verger.

## Le nombre de m² nécessaires pour un potager

Passons maintenant au potager. Le potager est l’élément clé de l’autonomie alimentaire, car c’est là que vous cultiverez vos légumes. Pour un potager permettant de répondre aux besoins alimentaires de deux personnes, environ 100 m² de terrain devraient suffire. Cela permettra de cultiver une grande variété de légumes, tels que des tomates, des concombres, des carottes, des salades, etc. Il est conseillé de planter des légumes de saison pour maximiser les rendements.

## Le nombre de m² nécessaires pour un poulailler

En ce qui concerne le poulailler, il est recommandé d’avoir environ 10 m² de terrain par poule. Cela permettra aux poules de se déplacer librement et de gratter le sol à la recherche de nourriture. Élever des poules est économique : elles offriront non seulement des œufs frais, mais elles peuvent également être élevées pour leur viande. Il convient de noter que les poules ont besoin d’un abri sécurisé pour les protéger des prédateurs.

## Le nombre de m² nécessaires pour la consommation de viande

Enfin, pour ceux qui souhaitent élever des animaux pour leur viande, il est important de prévoir un espace supplémentaire. Par exemple, pour élever un cochon, vous aurez besoin d’environ 20 m² de terrain par animal. Pour les chèvres ou les moutons dans un jardin, vous aurez besoin d’environ 30 m² par animal. Gardez à l’esprit que ces chiffres peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque animal.

## Au global, quelle surface faut-il pour nourrir une famille ?

En conclusion, le nombre de m² nécessaires pour atteindre l’autonomie alimentaire dépendra de plusieurs facteurs. Cependant, avec un verger, un potager, un poulailler et l’élevage d’animaux, il est possible de fournir une grande partie de ses besoins alimentaires. En moyenne, pour une autonomie complète alimentaire pour une petite famille de 3 personnes, il faut envisager au moins 1500 m² de terrain. Cela permettra de profiter de fruits et légumes frais tout au long de l’année, ainsi que de viande et d’œufs produits localement.

Pour aller plus loin dans l’autonomie, exploiter son terrain de cette façon est un excellent moyen de le valoriser : même un terrain non constructible est utile à cet effet ! Alors, si vous rêvez d’être autosuffisant sur le plan alimentaire, préparez votre espace et mettez-vous au travail dès maintenant !