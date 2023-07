Nom du FC Sète abandonné: hommage émouvant rendu

Il ne s’agit désormais plus de parler du FC Sète, mais bien du Sporting Club Sétois. Cette nuance, aussi minime soit-elle, n’en est pas une pour les fans du club de football le plus ancien de la région. Fondé il y a plus d’un siècle, l’équipe a été déclarée en faillite par la justice et a été contrainte de redescendre en Régional 3. Une dure réalité pour les passionnés qui aiment leur équipe de tout leur cœur et qui sont dévastés de voir leur club céder à cette chute vertigineuse. Le nom n’est donc plus le seul changement qui s’opère au sein du SC Sétois, mais le déchirement est bien présent pour tous ceux qui l’aiment comme le jour de leur naissance.

Le Sporting Club Sétois : la fin d’une époque pour le football français

Le jeudi 6 juillet 2023 a marqué la fin d’une ère pour le FC Sète, club mythique du football français, fondé en 1914. Après avoir connu bien des vicissitudes, le club affichait un déficit d’un million d’euros et a été liquidé par la justice, relégué en régional 3. C’est donc une page de l’histoire du football français qui se tourne dans l’Ile singulière. Double champion de France en 1934 et en 1939, le FC Sète a également remporté deux fois la Coupe de France en 1930 et en 1934.

Le club devient le Sporting Club Sétois

Dans la foulée de la liquidation judiciaire, la direction juridique de la Fédération Française de Football a décidé que le club devait changer de nom. Désormais, le FC Sète prend le nom de Sporting Club Sétois. Un changement de nom qui ne passe pas auprès des supporters et des membres du club.

Le témoignage d’une membre du club

Bénédicte Sablos, salariée licenciée de l’ex FC Sète, témoigne ainsi de l’attachement des membres du club à leur ancien nom : « Même si on a changé le nom du club, nous, on restera tous FC Sète ! C’est au fond de notre cœur, c’est comme ça, on ne peut pas changer d’identité comme ça, du jour au lendemain. »

Un avenir à reconstruire

Relégué en régional 3, le Sporting Club Sétois doit tout reconstruire. Seuls trois joueurs de la saison précédente ont décidé de rester. Christophe Rouve, le joueur le plus emblématique du club avec 26 ans de présence en équipe première et 169 buts, associé à Laurent Ferrara, sera le nouvel entraîneur du club. Christophe Rouve, optimiste, déclare : « Cela nous fait vraiment drôle ce changement de nom ! On est habitué depuis toujours à FC Sète 34. Ce n’est plus pareil, mais on va tout faire pour que le club revienne au plus haut de ce qui était avant. »

