Nîmes : La cochonne sauvée de l’abattoir trouve une nouvelle famille et fait sensation en remuant la queue!

Après que son propriétaire initial ait dû laisser « Cricri » partir, elle a rapidement été accueillie dans un nouvel environnement chaleureux grâce à l’intervention efficace d’une association nîmoise.

Une cochonne sauvée et adoptée

Christelle, une cochonne de deux ans, a été miraculeusement sauvée de l’abattoir par une personne bienveillante. Cette dernière, ne pouvant plus s’occuper de l’animal, a confié Christelle à l’association « Toutous et minous » en attendant de lui trouver un nouveau foyer. Finalement, c’est Alain, un habitant du Gard, qui a décidé d’adopter la cochonne en lui offrant une place de choix dans sa maison.

Une adoption hors du commun

Alain a accueilli Christelle avec tout l’amour et le confort possible. Il lui a aménagé un espace intérieur avec une grande panière et des jouets, en plus de lui fournir une alimentation adaptée. Malgré la présence d’autres animaux chez Alain, la cochonne s’intègre parfaitement à sa nouvelle famille, ce qui rend le quotidien très agréable pour tous.

Une nouvelle vie pour Christelle

Christelle a été élevée comme un chien par son ancienne propriétaire, ce qui la rend très attachante et sociable. Alain la décrit comme un animal plein de joie, qui répond à son nom et qui aime les caresses. Contrairement aux idées reçues, la cochonne n’a pas d’odeur et est très propre, ce qui facilite sa cohabitation avec Alain et ses autres animaux.

