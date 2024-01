Néré, l’ours le plus âgé des Pyrénées, célèbre ses 27 ans et est désormais un symbole de la région

Sur internet, la communauté des amoureux des ours célèbre aujourd’hui les 27 printemps de Néré, le plus vieux des ours des montagnes pyrénéennes. C’est avec grand plaisir et une bonne dose d’enthousiasme que nous accueillons les récentes traces de vie de cet intrépide mâle, véritable légende de la faune sauvage de la région.

Un vieux sage des montagnes

L’hiver dernier, les membres de l’association Fiep-Groupe ours Pyrénée se sont réjouis en découvrant des signes de la présence de l’ours mâle Néré dans la vallée d’Ossau, dans le Béarn, à l’approche de ses 27 ans. Ses poils accrochés à des arbres et ses traces fraîches ont confirmé que le plus vieil ours des Pyrénées allait probablement se trouver une tanière pour y passer l’hiver et célébrer en janvier son 27e anniversaire.

Cet événement a été accueilli chaleureusement par les amis des ours, qui avaient manifesté de vives inquiétudes pour le doyen lorsque des vidéos le montraient boitant au printemps 2022. Pourtant, il est réapparu en pleine forme, se frottant vigoureusement le dos à un arbre au printemps 2023, démontrant ainsi une résilience impressionnante pour un animal de son âge.

Un patrimoine génétique « original »

En plus de sa longévité, Néré est reconnu pour avoir conquis l’un des plus grands territoires dans les Pyrénées, faisant la navette entre le Béarn et l’Ariège, et connectant ainsi deux populations distinctes. Il est également un spécimen génétique unique, étant le fils d’une ourse slovène nommée Ziva et d’un père inconnu des forêts de l’Europe de l’est. Cela fait de lui un porteur d’un patrimoine génétique original dans la population d’ours des Pyrénées, le positionnant comme un élément crucial pour la diversité et la préservation de l’espèce.

Des charmes qui ne suffisent pas toujours

Malgré ses voyages aventureux et son âge avancé, Néré n’a que cinq descendants à ce jour, dont quatre nés en 2020. Sa capacité à se reproduire est donc relativement limitée malgré son statut de doyen. De plus, dans le Béarn, sa séduction ne semble pas avoir d’effet sur Sorita, la seule femelle reproductrice de la région, qui préfère la compagnie de Rodri, un ours plus jeune. Il reste donc à voir si Néré parviendra à affirmer son charisme lors de la saison de reproduction qui suivra son hibernation.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA