Ne paniquez pas face à la chute des prix immobiliers à Lyon – titre percutant pour attiser la curiosité des lecteurs.

L’experte immobilière qui s’exprime à propos du marché lyonnais constate une baisse significative des prix d’achat de biens immobiliers dans cette ville. Selon elle, cette tendance s’explique par la forte augmentation des taux de prêts bancaires qui dissuade les investisseurs potentiels. Les conséquences directes de cette situation sont une diminution des demandes d’achat et une stabilité imminente du marché immobilier lyonnais. En effet, la plupart des acheteurs potentiels reportent leurs projets d’acquisition dans l’attente d’une éventuelle baisse des taux ou d’une stabilisation de la situation économique. Il est donc préférable d’attendre pour investir dans la métropole de Lyon.

Une psychose qui s’empare du marché lyonnais

Les propriétaires et les acheteurs sur le marché immobilier de Lyon, comme sur de nombreux autres marchés en France, sont frappés par une baisse constatée de près de 10% en seulement un an, ce qui suscite des craintes et de l’incertitude. Cette baisse ne doit pas toutefois cacher l’augmentation considérable des prix sur une décennie, avec une hausse de 40,4% pour les appartements lyonnais.

La chute des prix à attribuer à l’augmentation des taux de prêts bancaires

Selon Noémie Nourrit, directrice de l’agence Victoire Immobilier, la chute des prix sur le marché immobilier lyonnais est résultée de l’augmentation des taux de prêts bancaires. Faisant face à des prêts-relais refusés, les projets de vente et d’achat sont devenus impossibles, ce qui a encouragé le pouvoir du marché à se transférer du côté des acheteurs, mais eux aussi sont devenus moins nombreux dans leur crainte de contracter un prêt à un taux inattendu.

Les propriétaires doivent être réalistes et s’accorder au prix du marché

La directrice de l’agence rassure toutefois les propriétaires et les acheteurs en invitant ces derniers à garder la tête froide et à se montrer réalistes face à la réalité de la situation, tout en s’accordant au prix du marché. Les propriétaires ne doivent pas hésiter à baisser leur prix s’ils veulent vendre leur bien plus rapidement, car une prolongation de la vente ne peut que faire baisser les intérêts des acheteurs et dévaluer le prix de leur bien. Les acheteurs actuels pourraient donc profiter d’une baisse des prix de l’immobilier et la prendre comme une opportunité pour investir.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA