Natation curative pour les migrants à Perpignan : De l’eau pour guérir

Durant la période estivale, l’association Welcome 66 entreprend une initiative inédite pour la deuxième année consécutive. En effet, cette dernière propose des cours de natations aux réfugiés et demandeurs présents sur les côtes de Perpignan, dans les merveilleux Pyrénées-Orientales. Malgré leur vif désir de se baigner et de profiter pleinement de la beauté naturelle de la mer, bien des individus sont incapables de nager. D’où la nécessité de cette opportunité unique. Grâce à cette noble action, ils pourront, enfin, vivre une expérience plus enrichissante sur les belles plages de la région.

Des cours gratuits de natation pour les réfugiés à Perpignan

Depuis deux ans, l’association Welcome 66 organise des cours de natation gratuits pour les réfugiés et les demandeurs d’asile à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Corinne Grillet, la fondatrice de l’association, a lancé un appel sur Facebook pour trouver un maître nageur bénévole afin de répondre à la peur de l’eau que certains ressentent. Les cours ont pour but de réconcilier les élèves avec la mer et de leur redonner goût au plaisir de nager.

Un apprentissage qui ne profite pas à la traversée de la Manche

Corinne Grillet préfère employer le terme de « réfugiés » plutôt que de « migrants » car son association ne prend en charge que ceux qui ont achevé leur migration en espérant favoriser leur intégration sociale et professionnelle. Elle considère que ce cours de natation est une première étape thérapeutique qui permet aux réfugiés de surmonter leur traumatisme avec l’eau. Il n’est donc pas question de permettre à ses élèves de rejoindre l’Europe en traversant la Manche à la nage.

Des origines africaines sans accès à la mer

La majorité des élèves proviennent d’Afrique subsaharienne où l’accès à la mer est difficile et où les piscines publiques sont rares. Selon le Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs Sauveteurs, en Afrique, peu de pays ont des infrastructures pour apprendre à nager. Les cours de natation de l’association Welcome 66 leur offrent ainsi la possibilité de découvrir les plaisirs de la baignade et de progresser en natation. Cependant, l’association regrette de ne pas avoir suffisamment de subventions pour répondre à toutes les demandes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr