Nappe d’hydrocarbures près de Grande-Motte : plage interdite

Une large étendue d’hydrocarbures a été détectée dans les eaux au large de la Grande-Motte, avec un périmètre s’étendant sur plus de deux cents mètres. Suite à cette découverte, la mairie locale a pris des mesures immédiates, en promulguant un arrêté proclamant une interdiction de se baigner sur une zone délimitée entre les accès numéros 46 et 56 de la plage du Grand Travers à compter du jeudi 13 juillet. Néanmoins, des efforts ont été déployés pour que la plage puisse être rouverte dans les plus brefs délais, et la bonne nouvelle est venue dans la journée, où l’on a constaté que les hydrocarbures se sont dissipés et se sont évaporés. En conséquence, il a été annoncé que les visiteurs pouvaient revenir sur la plage du Grand Travers sans inquiétude.

Nappe d’hydrocarbures à La Grande-Motte : interdiction de baignade sur la plage du Grand Travers

La plage du Grand Travers de La Grande-Motte a été fermée aux baigneurs en début de matinée du jeudi 13 juillet 2023. Une nappe d’hydrocarbures a été repérée en mer et l’autorité municipale de la ville a rapidement pris un arrêté pour interdire l’accès à l’eau entre les accès 46 et 56.

Une pollution aux hydrocarbures

La nappe d’hydrocarbures repérée mesurait 200 mètres de long et 20 mètres de large à environ 30 mètres de la plage. L’irisation de l’eau a permis de la repérer facilement. La préfecture maritime estime que la quantité d’essence dans l’eau est très légère et qu’elle se dissipera naturellement plus ou moins rapidement en fonction de la houle. Selon la préfecture, il est probable que cette pollution soit due à un rejet d’essence d’un moteur hors-bord. Ces rejets sont assez fréquents, mais les pollutions les plus préoccupantes sont celles causées par les navires au large.

Réaction rapide des autorités

La mairie de La Grande-Motte a immédiatement appliqué le principe de prévention en prenant un arrêté municipal pour interdire la baignade sur la plage du Grand Travers de l’accès 46 à l’accès 56. Des panneaux d’interdiction ont également été mis en place pour informer les baigneurs. La plage a finalement été rouverte en fin de matinée une fois que la nappe d’hydrocarbures s’est évaporée naturellement.

En conclusion, la rapidité d’action de la mairie de La Grande-Motte pour protéger les baigneurs est à saluer. La vigilance de tous est nécessaire pour préserver notre environnement fragile et éviter les pollutions accidentelles qui ont des conséquences néfastes sur la faune et la flore marines.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr