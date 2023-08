Nagez-vous vers l’amende? Découvrez les risques de se baigner à Lyon dans le Rhône et la Saône

L’envie de se rafraîchir dans les eaux tumultueuses du Rhône ou de la Saône à Lyon est désormais un passe-temps interdit. En effet, un arrêté pris récemment par les autorités municipales a mis fin aux baignades dans les deux fameuses rivières. Cette mesure drastique est la conséquence des nombreux accidents tragiques qui ont eu lieu ces derniers temps. L’eau des cours d’eau rendue dangereuse par la force de leurs courants est devenue une véritable menace pour les baigneurs. Pour éviter tout risque de drame, ces deux points de baignade sont désormais fermés. Les habitants de la belle ville de Lyon doivent maintenant chercher ailleurs pour se rafraîchir lorsque la chaleur décide de s’installer durablement.

Les dangers de la baignade dans les cours d’eau lyonnais

Pendant l’été, les Lyonnais cherchent à se rafraîchir dans les nombreux points de baignade autour de la ville, malgré l’interdiction par arrêté municipal de se baigner dans les cours d’eau. Les risques qui en découlent sont nombreux, notamment en raison du courant violent du Rhône, du trafic fluvial, de la pollution et des pièges aquatiques qui peuvent entraîner des noyades. En 2022, plus de 150 interventions ont été recensées et 12 noyades mortelles ont été comptabilisées.

Les dangers liés au courant et aux pièges aquatiques

La baignade dans le Rhône et la Saône est interdite en raison des risques de noyade liés au courant violent et insoupçonné, encore plus dangereux lors des épisodes caniculaires. Les secours ont dénombré plus de 150 interventions et 12 noyades en 2022. Les baigneurs risquent également de se coincer dans les pièges aquatiques tels que les carcasses de voitures, les branchages et les blocs de chantiers qui s’accumulent dans les fonds.

Les autres risques de la baignade dans le Rhône et la Saône

En plus du danger lié au courant et aux pièges aquatiques, les baigneurs sont exposés au trafic fluvial, ce qui peut entraîner des accidents. De plus, la présence de produits chimiques tels que des pesticides, des solvants et des médicaments dans les deux cours d’eau crée un risque sanitaire pour les baigneurs. Néanmoins, l’absence d’études sur ces risques ne permet pas de trancher sur leur dangerosité.

La réappropriation des cours d’eau lyonnais

La Métropole de Lyon a annoncé en juin 2023 le lancement d’études préliminaires pour déterminer la possibilité d’installer des bassins de baignade, des piscines ou d’autres infrastructures directement dans le Rhône et la Saône, afin de permettre aux Lyonnais de se baigner en toute sécurité. Si ces projets aboutissent, ces nouvelles infrastructures pourraient voir le jour d’ici 2026. En attendant, se baigner dans les cours d’eau lyonnais reste interdit et peut entraîner une petite amende de 11 euros.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA