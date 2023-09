Mystérieux brouillard de fumée intrigue commune près de Lyon.

Le 6 septembre, les habitants de Tarare, une commune située aux abords de Lyon, ont commencé à signaler la présence d’une fumée persistante et inquiétante. Cette émanation ne cesse de planer au-dessus de la ville depuis plusieurs jours, suscitant l’interrogation et l’inquiétude des riverains. Les origines de cette fumée sont pour le moment inconnues et les autorités s’activent pour en percer le mystère. Les habitants s’alarment face à cette situation et espèrent qu’une réponse claire et rapide leur sera apportée.

Des panaches de fumée observés à Tarare

La mairie de Tarare a été alertée le 6 septembre 2023 par des habitants qui ont photographié et filmé des panaches de fumée dans la commune. La cause exacte de ces fumées n’est pas encore connue à ce stade. Selon la préfecture du Rhône, elles proviendraient des Teintureries de la Turdine et de Tarare, qui ont indiqué que leurs activités étaient en fonctionnement normal. Les autorités sanitaires et environnementales ont été saisies de l’affaire.

Les origines des fumées restent mystérieuses

Les habitants de Tarare ont filmé et photographié des panaches de fumée de façon récurrente dans le nord de la ville à partir du 6 septembre 2023 sans qu’aucun incendie ni incident n’ait été signalé. La municipalité a reçu plusieurs signalements jusqu’au 12 septembre. Aucune cause précise n’a encore été identifiée, mais la préfecture du Rhône a suggéré que les conditions météorologiques particulières pourraient expliquer les fumées.

Les autorités sanitaires et environnementales enquêtent

La mairie de Tarare a contacté l’Agence régionale de santé le lendemain des premiers signalements pour élucider cette affaire. L’affaire aurait également été saisie par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. La préfecture du Rhône envoie l’inspecteur référent de la DREAL pour effectuer des contrôles sur les sites d’origine des fumées, notamment pour vérifier s’ils respectent les arrêtés préfectoraux et faire réaliser des mesures des rejets atmosphériques par des laboratoires agréés. La mairie a également appelé les habitants à témoigner et à envoyer des photos et des éléments de preuve pour aider à l’enquête.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA