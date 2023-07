Musique verte à Charente-Maritime : découvrez le festival Notes en Vert ! 🎶🌿 musique nature CharenteMaritime

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023, un événement unique va se produire au parc des Coureilles de Périgny en Charente-Maritime. Les passionnés de musique et de la nature seront réunis pour le festival Notes en Vert, qui est fièrement parrainé par La Pause Info Nouvelle-Aquitaine. Ce festival célébre est un événement festif et exclusif qui met en valeur à la fois la beauté et la grâce de la musique, ainsi que la magnificence de la nature qui nous entoure. Les regards vont être attirés et les oreilles enchantées par cet événement fusionnel, unique et intense qui restera sans aucun doute gravé dans les mémoires.

Le Festival « Notes en Vert » : Une célébration de la musique et de la nature en Charente-Maritime

Un événement écologiquement responsable

Le festival « Notes en Vert » est un événement écologique unique qui allie musique et nature. Il se déroule dans le parc des Coureilles de Périgny en Charente-Maritime. Les organisateurs de l’événement, l’association MondOmélodie, sont conscients de l’importance de préserver la nature. Ils ont donc adopté des pratiques durables pour réduire leur impact sur l’environnement.

Ainsi, les spectateurs sont invités à profiter du parc avant les concerts pour se ressourcer au milieu de la nature. La scène principale est astucieusement intégrée à l’environnement, permettant aux artistes de se connecter avec le public dans un cadre enchanteur. La beauté des arbres et des panoramas ajoutent une dimension visuelle captivante aux prestations musicales.

Une programmation diversifiée

Le festival « Notes en Vert » propose une programmation variée pour satisfaire tous les goûts musicaux. À travers ce festival, le public pourra découvrir des artistes de renommée et des talents émergents de différents horizons musicaux. Des styles variés allant du Reggae, en passant par la musique du monde, le jazz et la musique folk sont à l’honneur sur la scène principale. Les spectateurs pourront ainsi découvrir les prestations de Naâman, Groundation, Keziah Jones, Fatoumata Diawara, Lass, La Fanfare Sociale, Marcel, Opsa Dehëli et Ensemble National De Reggae.

Des activités complémentaires pour découvrir la nature

Outre les performances musicales, le festival « Notes en Vert » propose également des ateliers et des activités axés sur la découverte et la sensibilisation à la nature. Des experts en environnement animent des conférences et des discussions sur des sujets tels que la conservation de la biodiversité, le développement durable et l’écologie. Les participants peuvent également assister à des sessions de bien-être en plein air, de sport et de fabrication d’objets respectant l’environnement.

En somme, le festival « Notes en Vert » est une occasion unique de se connecter à la nature tout en appréciant la musique. Un événement à ne pas manquer pour tous les mélomanes et les amoureux de la nature en quête d’une expérience mémorable. Rendez-vous du vendredi 23 au dimanche 25 juin au parc des Coureilles de Périgny en Charente-Maritime. Pour plus d’informations, consultez le site internet du festival.

source originale : La Pause Info.fr