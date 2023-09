Montreau : projet insolite de cimetière et aire de jeux pour chiens

Le 29 août récent, James Chéron, qui occupe le poste de premier édile de la commune de Montereau, a présenté un rapport exhaustif sur les projets achevés durant l’année 2023, marquant ainsi un tournant décisif dans la gestion municipale. Toutefois, le maire n’a pas manqué d’évoquer les prochaines actions qu’il a prévues pour répondre aux besoins et attentes des citoyens de la ville, en matière d’aménagement urbain, d’infrastructures de transport, et de protection de l’environnement. Les habitants peuvent dès à présent se réjouir des avancées futures que le conseil municipal entend leur offrir, avec pour ambition de transformer leur cadre de vie en une oasis de bien-être et d’harmonie.

Des aménagements dans tous les quartiers de Montereau-Fault-Yonne

Dans tous les quartiers de la ville de Montereau-Fault-Yonne, plusieurs travaux d’aménagement ont été réalisés ces derniers mois. Des projets concernant l’amélioration de l’éducation, de la voirie et du logement sont déjà achevés, tandis que d’autres sont en cours ou en projet.

Une attention particulière portée sur l’éducation

La ville de Montereau-Fault-Yonne a mis l’accent sur l’éducation en réalisant des travaux d’agrandissement et de rénovation de plusieurs écoles de la ville. Le maire, James Chéron, rappelle l’importance de ces investissements pour la ville. Les projets en cours concernent l’agrandissement de la maternelle du Clos Dion, avec la création notamment d’un restaurant scolaire. La ville prévoit également la création d’un terrain de street workout et de deux terrains de basket 3×3 à proximité de l’école Albert-Camus. Une aire de jeux pour chiens et un cimetière pour les animaux sont également en projet.

Des mesures pour améliorer le cadre de vie et protéger le pouvoir d’achat des habitants

En plus de l’amélioration de l’éducation, la ville a mis en place des mesures pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Les tarifs de l’accueil périscolaire ont été abaissés et ceux de la cantine ont été gelés, tout comme ceux des activités municipales et du portage de repas. Des actions pour l’ouverture à la culture et au savoir ont également été entreprises, notamment la création d’une Université pour tous. La ville prévoit également de créer une Maison du terroir qui mettra en avant les productions locales alimentaires dans un rayon de cent kilomètres de la ville.

La ville de Montereau-Fault-Yonne souhaite également développer une vie étudiante en mettant en place dix nouveaux logements étudiants dans la ville et en créant un bureau des étudiants pour renforcer la cohésion entre les apprenants.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA