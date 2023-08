Moissons en berne à cause des pluies abondantes en agriculture

Quel temps désagréable ! Les vacanciers doivent se résigner à passer leurs journées sous la pluie, tandis que les vendeurs de glace et les professionnels de l’hôtellerie-restauration constatent une baisse significative de leur activité. Cette situation ne permet pas de maintenir un bon moral général, d’autant plus que les agriculteurs sont sérieusement préoccupés par les conséquences de ces précipitations incessantes. En effet, la moisson est gravement perturbée et la moitié des blés n’a toujours pas été récoltée à cette période de l’année. Cette situation est sans précédent et laisse présager une saison difficile pour les producteurs locaux.

Un mois de juillet très arrosé en Bretagne

Ce mois de juillet 2023 a été le plus arrosé depuis l’an 2000 en Bretagne avec 80 millimètres de pluie à Rennes, soit quasiment le double d’une année normale. Les nuages sont arrivés le 15 juillet et ne sont plus repartis. Les conséquences de cette pluie sont nombreuses, affectant les vacanciers, les professionnels de l’hôtellerie-restauration ainsi que les agriculteurs qui subissent de sérieux retards dans leurs moissons.

Un retard dans les moissons causé par les fortes pluies

D’après Jean-René Menier, vice-président de la FDSEA du Morbihan, plus de la moitié des blés, soit au moins 55%, ne sont pas encore récoltés. Les moissonneuses ne peuvent pas entrer dans les parcelles tant que les blés ne sont pas secs après la pluie, ce qui engendre un blocage dans les moissons. De plus, chaque averse et séchage endommage les blés, impactant la qualité de ces derniers, qui sont principalement utilisés pour l’alimentation animale. Les agriculteurs

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA