MMA et sports de combat font rage près de Bayonne !

Le monde des arts martiaux mixtes (MMA) est en pleine expansion, et en janvier dernier, les portes d’un tout nouveau Centre d’entraînement ont été ouvertes, à proximité de Bayonne. L’objectif de ce nouveau centre est de populariser davantage le MMA, en offrant une expérience de formation inédite au plus grand nombre. Les passionnés de sports de combat pourront ainsi s’adonner à leur passion dans un cadre moderne et équipé, et bénéficier de la supervision de coachs expérimentés pour améliorer leurs performances. Cette initiative permettra également de promouvoir davantage l’art du MMA, qui gagne en popularité auprès d’un public de plus en plus large.

Ouverture du Summa Training Center dédié aux sports de combat

Le Summa Training Center, ouvert en janvier 2023 à la frontière entre le Pays Basque et les Landes, est un centre d’entraînement dédié aux sports de combat. Le fondateur et ancien entraîneur du MMA KC Bayonnais, Gregory Mahi, a décidé de transformer son club en une nouvelle structure de 240 m² adaptée à ces pratiques en vogue. Environ 140 adhérents y sont actuellement inscrits, avec la possibilité de pratiquer le MMA, le Kmix, le ju-jitsu brésilien, le grappling et la boxe anglaise, encadrés par 7 coachs diplômés et expérimentés. Le centre propose également une section MMA pour les enfants et les adolescents, à partir de 6 ans.

Une ambition de développement pour le MMA dans la région

Le but de Gregory Mahi est de développer le MMA sur la côte Basco-Landaise en proposant une structure adaptée pour les pratiquants de tous niveaux. Pour cela, il a équipé le centre d’un célèbre octogone, une cage de combat où se pratique le MMA et les disciplines similaires. Le choix de spécialisations en Arts martiaux mixtes, Ju-jitsu brésilien et grappling permet aux sportifs de s’initier, de se perfectionner et de s’entraîner en toute sécurité.

Un encadrement professionnel et expérimenté

Les sportifs sont encadrés par 7 coachs diplômés, des anciens combattants de haut niveau pour certains et très expérimentés pour d’autres. Chaque coach est spécialisé dans sa discipline respective, assurant ainsi une formation professionnelle et de qualité aux adhérents du centre. Le Summa Training Center se positionne donc comme un lieu d’entraînement idéal pour ceux qui souhaitent pratiquer le MMA et les sports de combat dans la région, et ce, en toute sécurité.

