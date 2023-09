Militant d’extrême-droite risque la prison ferme pour avoir perturbé atelier lecture drag queen à Saint-Senoux.

En ce lundi 11 septembre 2023, la salle d’audience résonne des arguments du procureur de la République de Rennes qui demande une peine exemplaire pour l’ancien chef de file de l’Action française. Le motif de cette demande ? L' »incitation à la haine » et l’organisation d’une « manifestation illégale » en marge d’une lecture de drag-queens qui a eu lieu à Saint-Senoux, petite commune bretonne, en mai 2023.

Le procureur de la République de Rennes a requis six mois de prison ferme contre un ancien chef de file de l’Action française de Rennes pour « incitation à la haine » et organisation d’une « manifestation illégale. » Le samedi 13 mai 2023, quinze à vingt militants d’extrême-droite, tous masqués et cagoulés avaient fait irruption devant la médiathèque de Saint-Senoux lors d’un atelier lecture sur l’égalité de genre organisé par trois drag-queens pour des enfants de 3 à 6 ans. L’un des militants avait pu être identifié. Ce jeune père de famille est surtout l’ancien chef de file de l’Action française à Rennes. Il a été jugé pour incitation à la haine envers les drag-queens, organisation d’une manifestation illégale, et injures publiques.

Des tracts « plaqués sur le torse » des participants

Le jeune homme, qui estime avoir porté un message politique et non visé des personnes, avait lu un tract qualifiant les personnes LGBT de « dégénérées » tout en scandant « Moins de trans, plus de France » ou encore « A nos enfants, inculquez nos racines, n’imposez pas les drag-queens. » Cependant, les tracts avaient été violemment distribués, plaqués sur le torse, jetés au visage des participants. Les enfants n’avaient pas assisté à ces scènes puisque la manifestation illégale s’était tenue à l’extérieur.

Six mois de prison ferme requis

Le procureur de la République a argué que le jeune prévenu était parmi les organisateurs de cette manifestation avant qu’elle se tienne et qu’il avait continué d’en assumer la direction, l’organisation, la conduite, en lisant au mégaphone un texte dont on va faire semblant de croire qu’il n’en a pas écrit une ligne. Il a en conséquence requis une peine de six mois de prison ferme à l’encontre du jeune homme. Le tribunal a mis sa décision en délibéré et se prononcera dans un mois.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

