Michael Bublé a été presque mangé par un ours polaire!

Il est étonnant de penser que les ours puissent avoir autant de plaisir à se prélasser sur la plage que le chanteur. Cela démontre que ces animaux ont des habitudes étonnantes et surprenantes, et que l’on peut parfois être étonné de les découvrir dans des endroits inattendus. On pourrait même dire que les ours ont un sens de la détente et du plaisir tout aussi développé que certaines célébrités de la chanson.

Michael Bublé, l’homme qui a frôlé la mort

Michael Bublé a récemment partagé une expérience effrayante lorsqu’il a frôlé la mort en se retrouvant à quelques mètres d’un groupe d’ours polaires. Cela s’est déroulé il y a quelques années sur une plage canadienne, alors qu’il était en compagnie de l’acteur Berry Pepper et un autre ami, tous un peu éméchés.

Un moment dangereux

L’artiste raconte : « On ne s’était pas rendu compte qu’on courait vers une mort certaine. En fait, il y avait des ours polaires partout sur la plage. Et ce sont les plus agressifs – mais mon Dieu, qu’ils sont câlins ». Bien qu’il en rit aujourd’hui, il admet que la situation était très dangereuse. « Parfois, je me demande à quel point j’étais proche de servir de petit-déjeuner à un ours polaire », conclut-il, surpris de la présence inhabituelle des animaux sur cette plage.

L’intrépide chanteur

Malgré la peur qu’il a ressentie à ce moment-là, Michael Bublé semble être resté intrépide face au danger. Cette expérience l’a marqué, mais ne l’a pas empêché de garder son sens de l’humour sur cette mésaventure près des ours polaires. Cette anecdote rappelle que la nature peut parfois réserver des surprises inattendues, même dans des endroits peu propices à leur présence.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA