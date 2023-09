Mère se reconstruit après la perte tragique de son fils

En cette journée consacrée à la prévention du suicide, la communauté de Duilhac-sous-Peyrepertuse, dans l’Aude, se rassemble pour la « marche des étoiles », organisée par l’association de Christelle Rouchon, en hommage à son fils Dimitri, qui a tragiquement mis fin à ses jours plus tôt cette année. Le cortège lumineux attire l’attention de tous les regards, et pourtant, il est impossible de saisir la douleur et la tristesse qui se cachent derrière chaque lumière portée. Christelle Rouchon témoigne avec courage de la perte de son fils bien-aimé, exprimant la nécessité de se mobiliser pour prévenir le suicide. Elle rappelle avec émotion les qualités de son fils, sa gentillesse, sa bienveillance, son sourire irrésistible, qui ont été autant de richesses qu’elle chérit aujourd’hui. Sa voix résonne avec force, remplie d’un amour inconditionnel pour son enfant. La « marche des étoiles » est un symbole poignant de l’espoir et du soutien que les proches des victimes de suicides peuvent trouver en se rassemblant. Cette journée est une occasion de réfléchir sur les raisons qui peuvent mener au suicide, et sur les moyens de prévenir cette tragédie.

Une douleur inimaginable

Christelle Rouchon raconte comment son fils de 16 ans s’est suicidé en 2021, sans signes précurseurs. Après avoir appris que Dimitri était hypersensible, elle pense que c’est un ensemble de facteurs qui ont mené à son geste. Le deuil est un parcours difficile sur lequel elle doit réapprendre à vivre, chaque geste étant un déchirement. La randonnée est devenue leur thérapie naturelle à elle et à son mari. C’est pour cela qu’ils ont organisé la « marche des étoiles » en mémoire de Dimitri, avec un trail dont les frais de participation iront à son association pour enfants et adolescents hypersensibles.

Thérapie par la marche

Avec son mari, Christelle Rouchon a traversé le GR10 en 27 jours, puis réitéré cette prouesse sur le GR5. La marche est une allégorie des montées et des descentes qu’elle a traversées depuis le suicide de son fils. Elle explique que la marche est symbolique, elle leur a permis de réapprendre à marcher et à repartir de zéro, ce qui apaise leur souffrance.

L’espoir

Christelle Rouchon a créé l’association « Au cœur de notre sensibilité » pour aider les enfants et adolescents hypersensibles. Aujourd’hui, elle suit une formation pour animer des groupes de parole et devenir sophrologue. Elle veut transmettre un message d’espoir et de changement autour de l’hypersensibilité, car il y a encore beaucoup de chose à faire dans ce domaine. Enfin, la « marche des étoiles » est une manière pour elle et son mari de se rappeler leur fils dans l’espoir de le retrouver un jour sous un ciel étoilé.

