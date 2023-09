Meaux : Pas d’excuses après accident mortel

Durant le jugement du conducteur imprudent responsable de l’accident tragique ayant engendré la mort de trois personnes et une blessure grave à Meaux, une profonde émotion régnait dans la salle d’audience. Les proches des victimes, évidemment éprouvés par cette perte incommensurable, attendaient des explications de la part du chauffard, mais ont été déçus de ne pas entendre les aveux attendus. Malgré leur grande douleur et leur intense désarroi, ils n’ont pas pu obtenir les réponses aux questions qui les hantaient depuis cette prise de conscience brutale de leur tragique destin. Les mots du conducteur, peut-être dénués de sincérité, n’ont pas suffit à soulager leur peine immense.

Procès de Yamadou pour l’accident meurtrier de Meaux en 2022

Le procès de Yamadou pour l’accident meurtrier de Meaux en septembre 2022 a eu lieu le 6 septembre 2023. Trois jeunes du quartier de Beauval ont perdu la vie dans cet accident. Le tribunal a condamné Yamadou à 8 ans de prison pour homicide involontaire et à 1 an de prison pour évasion, avec maintien en détention. Il a également été condamné à une amende de 500 € pour le défaut de maîtrise du véhicule, a vu son permis de conduire annulé et a été interdit de le repasser pendant 10 ans.

Un après-midi de fête qui s’achève en drame

La journée promettait d’être radieuse le 17 septembre 2022, une partie du quartier de Beauval allait être en fête, car Yamadou réunissait famille et amis pour le baptême de sa fille. Personne n’imaginait alors la tragédie qui allait endeuiller plusieurs foyers. En détention sous le régime de la semi-liberté, Yamadou devait réintégrer la prison de Meaux-Chauconin au plus tard à 18h. Cependant, après avoir passé du temps avec les siens, il a décidé de profiter de la soirée et de continuer à faire la fête.

L’accident mortel et la fuite de Yamadou

Yamadou a insisté auprès de quatre copains pour l’accompagner en centre-ville en voiture. Après avoir acheté de l’alcool et du tabac, ils sont repartis à vive allure et ont franchi une intersection malgré le feu rouge, puis se sont engagés à environ 150 km/h sur le pont Neuf. La Polo a décollé du pont Neuf, et Yamadou n’a pas réussi à reprendre le contrôle de la voiture, qui a fini par s’encastrer dans un échafaudage. Trois personnes sont décédées sur le coup, et une autre est gravement blessée. Yamadou a quitté les lieux à pied, avant de revenir un peu plus tard. Selon un expert en accidentologie, la vitesse inappropriée de la voiture est à l’origine de l’accident.

Les victimes et les familles attendent des regrets et des excuses

Les familles des victimes ont assisté au procès pour écouter les regrets et les excuses de Yamadou, mais il n’a exprimé que sa honte et a nié l’abandon de ses amis. Les proches des victimes ont exprimé leur douleur et leur amertume face à l’absence d’excuses de Yamadou. Après les plaidoiries, le tribunal a accordé une indemnisation aux victimes de dommages matériels et a prononcé un renvoi sur intérêts civils en septembre 2024 pour Amara et les parties civiles.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA