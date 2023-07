Matthieu Delormeau quitte TPMP et les rumeurs de couple entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli refont surface

Dans le monde de la télévision française, l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP) continue de faire parler d’elle. Entre le départ surprise de Matthieu Delormeau et les rumeurs de couple entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli, les fans de l’émission sont en ébullition.

Le départ de Matthieu Delormeau de TPMP

Le 18 mai 2023, Matthieu Delormeau annonçait son départ de TPMP après sept années passées dans l’émission. Il avait alors déclaré sur Twitter : « Après sept années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP PEOPLE. Je voulais vous remercier vous, les téléspectateurs, en espérant vous avoir divertis, amusés, agacés, touchés, et je sais, aussi, parfois, agacés. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod, et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs ». Depuis cette annonce, aucune explication n’a été donnée quant à ce départ soudain et Cyril Hanouna semble éviter le sujet.

Matthieu Delormeau récompensé

Malgré un départ inattendu et des projets télévisuels encore flous, Matthieu Delormeau a décroché le TV Notes 2023 du meilleur chroniqueur de la saison, devançant Bernard Montiel et Guillaume Genton. Le chroniqueur a partagé sa joie sur Twitter en écrivant : « Juste merci ! L’année n’a pas été simple. Maintenant on tourne la page et on passe à autre chose ». Cette récompense a suscité de nombreuses félicitations sur les réseaux sociaux, certains espérant le retrouver très vite à l’écran.

Les rumeurs de couple entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent concernant une possible relation amoureuse entre Cyril Hanouna et sa chroniqueuse Kelly Vedovelli. Récemment, une vidéo diffusée sur internet a relancé ces spéculations.

Des indices qui alimentent les rumeurs

Kelly Vedovelli fait partie de l’équipe de TPMP depuis plusieurs années, mais plusieurs événements ont semé le doute quant à une possible idylle avec l’animateur.

Les vacances de la jeune femme dans la villa de Cyril Hanouna à Cannes ont attisé les soupçons.

Des petites phrases lancées en plein direct par l’animateur à l’encontre de Kelly Vedovelli ont également été interprétées comme des signes de complicité amoureuse.

Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli aperçus ensemble au restaurant

Une vidéo montrant Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli attablés ensemble dans un restaurant a été récemment publiée, ravivant les rumeurs de couple entre les deux personnalités. Pourtant, aucun des deux intéressés n’a confirmé ou infirmé ces suppositions, laissant ainsi planer le mystère sur leur relation.

En conclusion, l’émission « Touche pas à mon poste » continue d’occuper le devant de la scène médiatique française, grâce aux rebondissements entourant ses animateurs et chroniqueurs. Entre le départ de Matthieu Delormeau et les rumeurs de couple entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli, TPMP continue de captiver l’attention du public français.