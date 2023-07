Marseille : immobilier locatif en crise, les demandeurs désespèrent.

En raison de la forte augmentation de la population à Marseille ces dernières années, la recherche de logements en location devient de plus en plus difficile pour certains habitants. Les offres se font rares et la concurrence est rude, ce qui a pour conséquence une augmentation significative des prix. Les locataires cherchent désespérément des solutions pour trouver un toit convenable pour eux et leur famille, mais les difficultés persistent. Face à cette situation préoccupante, il est important que les autorités prennent des mesures pour améliorer l’offre en matière de logement et garantir un certain équilibre entre l’offre et la demande, afin que chacun puisse trouver un logement convenable à un prix raisonnable.

Le problème de logement à Marseille : une situation catastrophique pour les habitants

Marseille est une ville qui attire de plus en plus de nouveaux résidents. Cependant, cette affluence a engendré un problème de logement majeur pour les habitants. Les prix des logements ont explosé, entraînant des difficultés pour un grand nombre d’entre eux à trouver des logements à des tarifs raisonnables dans leur quartier.

Une situation catastrophique pour les habitants

Adeline, jeune mère de famille installée dans le quartier du Camas depuis 25 ans, en témoigne. Suite à un divorce, elle doit déménager, mais n’arrive pas à trouver de logement décent à moins de 900 euros. Les logements à prix abordables sont souvent insalubres. Les murs sont moisis, les prises électriques brûlées, etc. Adeline estime qu’il est difficile de vivre dignement dans ces conditions. Elle déplore également que les bailleurs préfèrent souvent des jeunes étudiants avec plusieurs garants plutôt qu’une famille.

Des difficultés pour les demandeurs

Même ceux qui finissent par trouver un logement adapté à leur budget sont souvent en concurrence féroce avec d’autres demandeurs. Charles, célibataire, en CDI et sans enfants, n’arrive pas à trouver de logement convenable. Il déplore que les propriétaires privilégient souvent les meilleurs dossiers, avec des revenus plus importants. Le Smic, salaire minimum interprofessionnel de croissance, n’est pas suffisant pour les propriétaires.

Des demandes HLM sans réponse

Le marché locatif étant saturé, de nombreux habitants n’ont d’autres choix que d’effectuer des demandes de logement HLM. Toutefois, ces demandes sont souvent sans réponse positive. Pour Adeline, cela fait huit ans qu’elle est sur liste d’attente sans avoir obtenu de réponse. Selon les bailleurs sociaux, elle n’est pas en situation d’urgence car elle vit avec ses deux filles dans un T2.

Des habitants découragés

Les plus anciens habitants de Marseille ont le sentiment de ne plus avoir leur place dans leur propre ville. Ils ne sont plus assez aisés par rapport aux nouveaux arrivants, qui peuvent payer des loyers plus élevés ou fournir des garanties supplémentaires. En revanche, ils sont trop bien pourvus pour accéder aux logements sociaux. Ces habitants se sentent délaissés et découragés, et ne savent plus vers qui se tourner pour trouver des solutions à leurs situations complexes.

