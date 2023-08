Marseille étouffe sous la pollution : un ticket RTM illimité pour respirer !

Correspondance de dernière minute, Marseille et son territoire adoptent l’alerte 2 à l’invasion d’ozone. Pour faire face à cette situation, des répercussions ont été envisagées, notamment pour le transport des citoyens. Par conséquent, le ticket de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) sera utilisable tout au long de la journée pour les déplacements en bus, tramway et métro. Une stratégie dissuasive visant à réduire l’utilisation des véhicules polluants et à encourager l’utilisation des transports en commun, pourvoyeurs d’une alternative accessible et écologique. Ce n’est que par une action collective et une solidarité maximale que nous pourrons garantir un environnement sain et durable pour notre belle cité phocéenne.

Reconduction de la validité du ticket « solo » pour une journée entière

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements du Sud de la France dont les Bouches-du-Rhône sont en alerte niveau 1 pour pollution à l’ozone. Le niveau d’alerte est passé à niveau 2 mardi, déclenchant plusieurs mesures à Marseille. Afin d’inciter les Marseillais à utiliser les transports en commun, la métropole déclenche son plan Urgence Transports.

Plan Urgences Transports

Le plan Urgence Transports met en place plusieurs mesures, dont la validité des tickets de transports en commun toute la journée mercredi, la gratuité des parkings relais d’Aix-en-Provence, le renforcement de l’offre de métro et de tramway, et la validité des tickets « un voyage » et « solo » pour la journée entière sur les réseaux de la RTM et d’Aix en Bus.

Restrictions de vitesse et gratuité des 30 premières minutes de chaque trajet en vélo en libre-service

De plus, depuis plusieurs jours les vitesses maximales autorisées sur les voiries ont été abaissées de 20 km/h (sans descendre en dessous de 70 km/h) et les contrôles anti-pollution des véhicules ont été renforcés. Enfin, depuis lundi, la gratuité des 30 premières minutes de chaque trajet en vélo en libre-service marseillais « Levélo » a également été mise en place.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA