Mardi, les Imoca s’élancent ! Les Ocean Fifty et les Class40 prennent les devants lundi à la Transat Jacques Vabre!

Quasiment sept jours depuis le lancement de la catégorie des Ultim, ce fut samedi que les administrateurs de la compétition ont déclaré la bifurcation de la flotte en deux moitiés distinctes, qui se concrétisera entre lundi et mardi prochains.

Annonce des dates de départ après les tempêtes

Après plusieurs jours de suspense dus aux tempêtes consécutives Ciaran et Domingos touchant les côtes bretonne et normande, les organisateurs de la course de voile ont finalement annoncé le 4 novembre les dates de départ. Les bateaux Ocean Fifty et Class40 prendront le large le lundi 6 novembre à 10h30 et 10h45 respectivement. Pour les bateaux Imoca, participant aussi au Vendée Globe, le départ est prévu pour le mardi 7 novembre à 9h30.

Les Ocean Fifty et Class 40 avaient pu entamer leur course le dimanche 29 octobre comme initialement prévu, mais ils ont dû faire une halte à Lorient (Morbihan) pour attendre que la tempête Ciaran passe. Les Imoca, plus nombreux avec 40 bateaux, ont dû patienter au Havre ne pouvant être accueillis ailleurs. De surcroît, la flotte sera divisée en trois partis lors du départ.

Modification du parcours initial

Le report de la course a amené la nécessité d’une modification du trajet initial. Deux principaux facteurs ont motivé cette décision : le besoin d’éviter d’autres grosses dépressions en cours et la réduction de la durée de la course qui a débuté une semaine plus tard que prévu. Les Imoca et les Class40 se dirigeront vers Santa Maria (Açores) pour atteindre la Martinique, ne contournant plus par l’Île de l’Ascension. Les Ocean Fifty, quant à eux, feront route vers les îles du Cap Vert avant d’arriver à Fort-de-France.

