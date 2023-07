Marc Levy rend hommage à son père résistant et sa vision de la normalité.

Durant cette semaine, le célèbre romancier Marc Levy a pris place en tant qu’invité d’honneur dans l’émission télévisée Le Monde d’Élodie. Cet écrivain reconnu dans le monde entier pour ses best-sellers incontournables a longuement évoqué son parcours littéraire, en s’appuyant sur cinq de ses œuvres les plus emblématiques. Les téléspectateurs ont pu ainsi découvrir les coulisses de l’écriture d’un auteur hors normes, percutant et passionné. Et pour couronner le tout, Marc Levy vient tout juste de livrer son tout dernier joyau aux Éditions Robert Laffont Versilio : un roman de grande qualité intitulé « Éteignez tout et la vie s’allume ». Entièrement envoûtant, ce nouvel ouvrage promet de détrôner tous les précédents et de conquérir encore davantage le cœur des lecteurs les plus exigeants.

Être heureux, c’est une exigence terrible : Marc Levy publie « Éteignez tout et la vie s’allume »

Marc Levy est un romancier français connu mondialement. Après avoir publié son premier roman, « Et si c’était vrai… » en 2000, son succès a été immédiat. Aujourd’hui, il est considéré comme l’écrivain français le plus lu dans le monde, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus et des traductions en 50 langues. Marc Levy vient de publier « Éteignez tout et la vie s’allume », aux Éditions Robert Laffont Versilio. Dans cet ouvrage, il raconte l’histoire de sa famille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Marc Levy est également revenu sur sa carrière d’écrivain et son rapport à l’écriture.

Un changement de registre pour Marc Levy

Après avoir écrit plusieurs romans à succès, Marc Levy a changé complètement de registre avec « Les Enfants de la liberté », en 2007. Dans ce livre, il raconte l’histoire de son père et de son oncle, Juifs résistants et membres de la brigade Marcel-Langer du côté de Toulouse. Pour Marc Levy, l’histoire de cette brigade avait une résonance particulière dans les temps actuels. « La génération d’aujourd’hui doit absolument faire le lien, non pas entre la barbarie du siècle précédent, mais avec la barbarie naissante qui est finalement toujours la même. » explique-t-il.

Le livre a également été écrit en réponse à un débat sur l’identité nationale qui avait été lancé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Marc Levy avait été choqué par les tribuns à la télévision, dont le discours rappelait le même venin et la même détestation que celles qui ont donné naissance à la collaboration et au pétainisme. « Écoute, ça vaut le coup d’écrire une histoire. » s’est-il dit.

Un passeur d’histoires vraies

Avec « Les Enfants de la liberté », Marc Levy est passé du statut d’écrivain de romans à celui de raconteur d’histoires vraies. Pour lui, cela n’a rien de nouveau, car il a toujours changé de genre au fil de ses romans. « Mon premier roman est une comédie romantique. Mon deuxième roman n’est pas du tout une comédie romantique, c’est vraiment un drame. Il se passe dans le monde de l’humanitaire, au Honduras, après l’arrivée d’un véritable ouragan qui à l’époque avait fait 17 000 morts. Ça n’a rien d’une comédie, mais tout le monde en a parlé en disant que c’était une comédie parce qu’une fois qu’on vous a mis dans un cadre, vous y restez. » déclare-t-il.

Mais ce qui fait plaisir à Marc Levy, c’est de voir que l’histoire des enfants de la liberté est lue dans les écoles et au programme d’universités étrangères. Il est « fou de bonheur » d’avoir contribué à partager les valeurs portées par ces hommes et ces femmes.

L’humanité transmise par son père

Enfin, Marc Levy évoque ce que lui a transmis son père. « L’humanité. Cette conscience que finalement la naissance et la vie, c’est une toute petite parcelle d’humanité qui vous est confiée et que le sens de la vie, c’est de la conserver jusqu’à la fin de sa vie. » explique-t-il. Pour lui, il suffit d’un court moment d’inattention pour perdre cette humanité. C’est cet héritage précieux que Marc Levy transmet dans ses romans, avec des histoires qui touchent le cœur et l’âme humaine.