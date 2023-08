Manifestation anti-mégabassines : Le Convoi de l’eau en marche à Lezay !

Ce vendredi matin, un événement d’ampleur a pris place à Lezay, dans les Deux-Sèvres. Le Convoi de l’eau s’est élancé, rassemblant un nombre significatif de personnes, qu’elles soient à vélo ou en tracteur. Ce rassemblement citoyen a pour objectif de parcourir la route jusqu’à Orléans, mais pas seulement. En effet, les participants entendent dénoncer la construction des mégabassines ainsi que la politique de l’eau. Pour eux, il est temps de prendre des mesures concrètes pour préserver cet élément essentiel à la vie et arrêter les choix irresponsables en matière de gestion hydraulique. Le message est clair : l’eau mérite plus d’attention et de considération qu’elle n’en reçoit actuellement. Un appel à l’action qui ne peut laisser personne indifférent concernant l’avenir de notre environnement et de notre planète.

Le Convoi de l’eau, une manifestation visant à dénoncer la construction des mégabassines et la politique de l’eau, a commencé ce vendredi matin de Lezay, dans les Deux-Sèvres. Les manifestants, regroupant des militants du collectif Bassines, Non Merci ! De la Confédération Paysanne et des Soulèvements de la Terre, ainsi que des centaines de personnes à vélo ou en tracteur, entendent dénoncer la politique de l’eau, les projets de méga bassines et demandent un réel dialogue sur le partage de l’eau. Le groupe fait arrêt à Coussay-les-Bois pour aider le collectif qui lutte sur ce territoire. Une carte du trajet a été fournie pour les personnes qui souhaitent participer.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA