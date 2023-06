« Maladie X, nouvel ordre mondial : complotistes ciblent l’ONU »

La maladie X, évoquée par l’Organisation mondiale de la Santé dans un répertoire des « affections prioritaires », a ravivé les théories du complot récemment, faisant ressurgir une vieille croyance : celle que l’ONU ne serait en réalité qu’un « programme gouvernemental » œuvrant pour l’établissement d’un « nouveau système mondial ».

« Quelle est la véritable intention de l’OMS concernant la mystérieuse Maladie X ? », s’est interrogé Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, dans une vidéo publiée sur YouTube le 27 mai. Cette question relance les théories du complot à propos de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et plus généralement des Nations Unies.

La Maladie X fait partie d’une liste établie par l’OMS qui cherche à identifier les maladies constituant un danger pour la santé publique en raison de leur potentiel épidémique et pour lesquelles il n’y a pas ou peu de traitements existants. Parmi les maladies présentes sur cette liste figurent le Covid-19, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le virus Ebola et le virus Zika. La Maladie X, quant à elle, représente une épidémie potentielle causée par un agent pathogène actuellement inconnu et dangereux pour la santé humaine. Son inclusion dans cette liste a pour objectif de s’assurer que la communauté internationale de la santé soit prête à affronter toutes les menaces, y compris celles imprévisibles, par souci de prudence et non pour effrayer la population.

De Bill Gates à la sexualisation des enfants

L’OMS est fréquemment la cible des théories du complot. Beaucoup affirment que l’organisation est corrompue puisqu’elle est, selon eux, sous le contrôle du milliardaire Bill Gates, la Fondation Bill & Melinda Gates étant le deuxième contributeur au budget de l’OMS. Le fondateur de Microsoft a également fait l’objet de rumeurs en 2020, notamment celle prétendant qu’il souhaiterait implanter une puce sous la peau des personnes lors de la vaccination afin de traquer la population.

Une autre fausse information, diffusée sur les réseaux sociaux fin mai, affirme que « l’ONU et l’OMS cherchent à sexualiser les enfants en proposant dès leur plus jeune âge des ateliers d’éducation sexuelle ». Le 8 mars dernier, un ensemble de principes juridiques visant à améliorer l’application des droits de l’homme dans le droit pénal en ce qui concerne la sexualité, la drogue, le VIH, la santé reproductive et sexuelle, et la pauvreté a été mis en place. Une rumeur circulant depuis quelques semaines prétend que l’ONU recommanderait la dépénalisation des relations sexuelles avec des mineurs, c’est-à-dire la dépénalisation de la pédophilie, ce qui est totalement faux, explique Rudy Reichstadt.

Dans cet épisode, Tristan Mendès France et Rudy Reichstadt abordent également les fantasmes entourant l’ONU, perçue par les théoriciens du complot comme un instrument de mise en place du « nouvel ordre mondial ». Selon Tristan Mendès France, l’ONU chercherait à dissoudre les institutions planétaires.

« De la maladie X au ‘nouvel ordre mondial’ : quand les complotistes s’attaquent à l’ONU » est le 49e épisode de Complorama avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, et Tristan Mendès France, maître de conférences et membre de l’observatoire du conspirationnisme, spécialiste des cultures numériques. Vous pouvez écouter ce podcast sur le site de Franceinfo, l’application Radio France, ainsi que sur plusieurs autres plateformes telles qu’Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify ou Deezer.