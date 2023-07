Madonna rassure ses fans après hospitalisation en soins intensifs : ses nouvelles.

Début juillet, Madonna a informé ses fans de sa récente hospitalisation en soins intensifs à la suite d’une infection grave. Elle a heureusement annoncé, quelques jours plus tard, que son état s’était amélioré et qu’elle était désormais « sur le chemin de la guérison ». La pop star a ainsi exprimé sa volonté de maintenir sa tournée européenne prévue pour octobre prochain, tout en cherchant à reprogrammer les concerts annulés en Amérique du Nord. Malgré ces obstacles imprévus, Madonna demeure déterminée à poursuivre sa carrière et à offrir des performances inoubliables à ses fans du monde entier.

MADONNA RASSURE SES FANS ET REPLANIFIE SES CONCERTS ANNULÉS POUR CAUSE D’INFECTION BACTÉRIENNE

Sa guérison

Après avoir été hospitalisée pour une grave infection bactérienne en juin dernier, la chanteuse pop américaine Madonna a rassuré ses fans en annonçant qu’elle est sur le chemin de la guérison. La chanteuse âgée de 64 ans, pour la première fois depuis son hospitalisation, a partagé un post sur ses réseaux sociaux dans lequel elle a réitéré son amour et sa gratitude envers ses fans, qui ont soutenu sa musique et son art pendant quatre décennies.

Dans son post, elle a écrit : « on m’a fait une autre piqûre aujourd’hui. C’est mon 8ème jour sans électricité ni portable et ma neuvième nuit dans la même chambre d’hôtel. On peut bien sûr voir cela comme étant isolé et solitaire mais je ne le vois pas ainsi. Je vois cela comme une opportunité de me concentrer sur moi-même et sur ma guérison. Je suis reconnaissante pour l’amour et la prière que j’ai reçus. Je suis forte et en voie de guérison. »

Replanification de sa tournée

L’infection bactérienne a contraint la chanteuse à reporter sa tournée « The Celebration Tour », qui devait initialement se tenir de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe, avec des dates à Paris et à Londres. Toutefois, Madonna a déclaré qu’elle concentrera ses efforts pour que sa tournée européenne initialement prévue pour débuter en octobre prochain soit réalisée, et que les concerts annulés en Amérique du Nord soient replanifiés ultérieurement.

Guy Oseary, le manager de la chanteuse, avait déjà annoncé la grave infection bactérienne dont avait été victime Madonna et son hospitalisation en soins intensifs. Il avait également rassuré les fans en disant que leur idole était sur la voie de la guérison.

Un retour attendu

Madonna est l’une des artistes les plus influentes de tous les temps, sa musique et son art ont marqué plusieurs générations de fans. Après les annulations de concerts dues aux différents problèmes de santé, les fans attendent impatiemment le retour de la star sur scène. En 2020, la chanteuse avait dû subir une opération de remplacement de la hanche, qui avait également entraîné l’annulation de plusieurs concerts de sa tournée « Madame X ».

Aujourd’hui, la chanteuse se concentre sur sa guérison et la préparation de sa tournée. Elle a promis à ses fans de revenir plus forte qu’avant et leur a adressé un message de remerciement et d’amour. Le monde de la musique est impatient de la voir à nouveau sur scène, pour célébrer avec elle ses quatre décennies de carrière et d’influence inégalée.

En somme, Madonna est une superstar qui a marqué l’histoire de la musique. Sa ténacité et son ambition pour réaliser sa tournée malgré ses problèmes de santé sont des valeurs qui inspirent. Ses fans sont impatients de la retrouver sur scène, pour célébrer avec elle ses 40 années de carrière, mais ils peuvent être rassurés sur sa santé, puisqu’elle semble être sur la voie de la guérison.