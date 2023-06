Loi anti-béton au Kurdistan irakien pour adaptation aux fortes chaleurs

Alors que la température approche déjà les 45°C à la fin de juin, le Kurdistan irakien essaie d’ajuster les matériaux utilisés pour la construction afin de résister à ces chaleurs extrêmes. Dans plusieurs zones, l’utilisation du béton est carrément proscrite.

Les températures avoisinant les 45°C et atteignant parfois 50°C poussent les autorités du Kurdistan irakien à chercher des solutions pour s’adapter à cette chaleur intense. Dans la petite ville d’Akrê, située dans le nord de l’Irak et comptant 200 000 habitants, l’utilisation du béton est strictement interdite pour la rénovation et la construction des maisons dans trois quartiers historiques. Les contrevenants s’exposent à trois ans de prison et une amende correspondant au double de la valeur de leur maison.

Cette mesure vise à protéger le patrimoine et à lutter contre la chaleur en privilégiant les matériaux tels que la terre et la pierre, qui sont plus efficaces que le béton pour maintenir la fraîcheur à l’intérieur des habitations – jusqu’à dix degrés de moins à l’intérieur sans climatisation. Il s’agit d’un retour aux techniques de construction traditionnelles kurdes, qui utilisent des matériaux adaptés à l’environnement de la région, selon Hiwa Shimal Ahmad, l’urbaniste de la ville. Celui-ci souligne également que ces matériaux sont moins dangereux pour la santé que le béton et offrent une protection efficace contre la chaleur, le froid et l’humidité.

Un coût élevé pour les habitants les plus défavorisés

Cependant, la pierre représente un coût plus élevé que le béton pour les habitants souvent pauvres de ces quartiers, qui possèdent des maisons anciennes nécessitant des travaux de rénovation. L’interdiction de l’utilisation du béton empêche donc ces personnes de mener à bien des projets de rénovation urgents. Ismaël, un résident du vieux Akrê dont la maison présente de nombreuses fissures, témoigne de cette situation : « On a dû abandonner cette chambre juste derrière, c’est devenu trop dangereux. On vit dans les autres chambres. Cette loi est irresponsable de la part du gouvernement. »

Ismaël ajoute : « D’un côté, ils nous interdisent d’utiliser du béton, et de l’autre côté, ils ne nous aident pas financièrement. Pourtant, cette loi ne concerne que trois quartiers de la ville. Ils pourraient nous aider quand même. » Dans sa rue, la moitié des familles ont quitté leurs maisons pour s’installer dans des quartiers où l’utilisation du béton est autorisée.