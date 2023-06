LinkedIn promeut la « pensée dyslexique » comme atout pour l’entreprise dans une campagne

LinkedIn, le réseau social professionnel, a initié une campagne encourageant les individus dyslexiques à considérer cette particularité comme une compétence à part entière. Selon la plateforme, ces personnes possèdent un potentiel considérable à offrir au sein du monde professionnel et des entreprises.

LinkedIn, le réseau professionnel, lance une initiative de sensibilisation pour promouvoir la « pensée dyslexique » comme un avantage pour les entreprises. Selon le réseau, la dyslexie apporte des compétences telles que l’investigation, l’imagination, la communication, la réflexion, la représentation visuelle et la connexion d’idées.

LinkedIn a mené une enquête avec l’institut CSA auprès de plusieurs centaines de personnes atteintes de ce trouble, qui affecte entre 8 et 10 % de la population et provoque des difficultés avec l’alphabet, les lettres, la lecture et l’écriture. Si la moitié des répondants cachent leur condition à leur employeur, un grand nombre d’entre eux en tirent profit. Les compétences qu’ils ont développées pour surmonter leurs difficultés à l’école se transforment en atouts appréciés dans le monde du travail.

Créativité, adaptabilité et capacité analytique

Ainsi, 65 % des personnes dyslexiques déclarent faire preuve de créativité et autant d’adaptabilité, et 63 % démontrent de la persévérance. L’écoute, les capacités de mémorisation et d’organisation suivent ensuite.

Selon Sabrina Menasria, fondatrice de Singularity, une agence qui sensibilise les entreprises aux talents particuliers, les personnes dyslexiques possèdent deux qualités qui sont précisément celles que les entreprises recherchent le plus, d’après le dernier rapport du World Economic Forum, intitulé Future of work 2023 (en anglais). La première qualité est la créativité, la capacité à apporter de la nouveauté et des solutions pour s’adapter à des situations imprévues. La seconde est la capacité analytique, la possibilité d’approfondir des problématiques complexes avec une vitesse de traitement rapide.

Jusqu’à présent, 22 000 professionnels ont déjà ajouté cette compétence à leur profil LinkedIn.