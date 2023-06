« Limoges Métropole perd 500 000 m3 d’eau potable chaque année à cause de fuites! »

Limoges Métropole s’engage dans une véritable traque aux évasions au sein de son système d’adduction d’eau potable. Une délicate tuyauterie, héritage des années glorieuses de 1951, se prépare à être dûment remplacée. Inlassablement, chaque année, l’équivalent de la consommation de 3000 foyers s’évapore, emporté par le vieillissement irréversible de notre réseau de distribution. Telles des gouttes d’eau précieuses qui s’évanouissent dans un mirage sinistre, les pertes s’accumulent, se ponctuant par la désillusion silencieuse de milliers de foyers privés de cette ressource vitale et gaspillée. Telle une véritable traînée inquiétante et invisible, cette désertion se fait chaque jour plus pressante, tel un cri sourd venant percer la conscience des décideurs. Il est devenu, donc, impératif, vital, de réagir, de s’engager dans une action salvatrice visant à endiguer cette fuite en avant, à colmater ces brèches béantes dans notre système de survie quotidienne.

Limoges Métropole : À la poursuite des fuites d’eau potable

La métropole de Limoges se lance dans une véritable chasse aux fuites sur son réseau d’eau potable. Une canalisation d’une grande importance, datant de 1951, est sur le point d’être remplacée, mettant un terme à la disparition annuelle de la consommation de 3000 foyers.

Un chantier coûteux mais nécessaire

Dans le cadre de sa lutte contre les fuites d’eau potable, Limoges Métropole entreprend des travaux de renouvellement des réseaux et des branchements dans les rues des Places et Fontaine de Vanteaux, à Limoges. Le chantier, évalué à 318 000 euros, vient tout juste de débuter et devrait durer environ trois mois. Son objectif principal est le remplacement d’une conduite en fonte de 100 mm de diamètre, qui date de 1951 et s’étend sur une longueur de 880 mètres. Limoges Métropole finance en totalité ce projet : « Il s’agit d’un réseau qui a fait son temps. Fait en fonte, il pourrait se rompre à n’importe quel moment, c’est pourquoi nous préférons anticiper », insiste Philippe Janicot, vice-président de Limoges Métropole en charge du cycle de l’eau.

Des pertes considérables chaque année

Environ 500 000 mètres cubes d’eau potable sont perdus chaque année à l’échelle de Limoges Métropole, soit 8% de la ressource totale en eau de l’agglomération, équivalent à la consommation annuelle de 3 000 foyers composés de quatre personnes. Au total, cela représente une perte sèche de 1,5 million d’euros pour la communauté, et nécessite des investissements de plusieurs dizaines de millions d’euros sur un plan pluriannuel afin d’entretenir un réseau de 1300 kilomètres de long.

La préservation de la ressource en eau : une priorité nationale

En mars dernier, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a lancé un plan d’action national comportant 53 mesures, dont une concerne exclusivement « la gestion résiliente et concentrée de l’eau ». Une enveloppe de 180 millions d’euros a été allouée pour soutenir ce plan, mais cela pourrait s’avérer insuffisant à l’échelle nationale, étant donné qu’en France, en moyenne, pour 5 litres d’eau potable consommés, 1 litre est perdu en raison de fuites sur le réseau de distribution. Ces chiffres sont vertigineux, surtout quand on sait que la France utilise 4,1 milliards de mètres cubes d’eau douce par an.