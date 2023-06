Ligue 1: Strasbourg racheté officiellement par propriétaires de Chelsea

Le jeudi, le groupe alsacien est tombé sous la direction du collectif d’investisseurs américains BlueCo.

Le consortium américain BlueCo, ayant précédemment acquis le club de Chelsea l’année dernière, a annoncé jeudi 22 juin avoir également pris le contrôle du club de Strasbourg, qui s’est maintenu en Ligue 1 en finissant à la 15e place la saison dernière. Cependant, le nouveau propriétaire laissera l’actuel président Marc Keller à la tête de l’équipe alsacienne. « C’est un jour important pour le Racing », a déclaré Marc Keller, qui avait repris le club après son dépôt de bilan en 2012 et l’avait fait évoluer à travers les divisions du football français. Le Racing Club Strasbourg Alsace (RCSA) devient le cinquième club de l’élite à passer sous pavillon américain après Marseille, Lyon, Toulouse et Le Havre.

Dans un communiqué, le groupe américain a indiqué que cet accord marquait un nouveau chapitre dans l’histoire du Racing, le consortium s’engageant à accélérer les investissements durables dans la croissance du club, notamment dans les équipes premières et l’Académie, en continuant dans la lignée du projet mis en place par Marc Keller, qui restera président du club, soutenu par son équipe de direction actuelle. BlueCo s’engage à préserver l’héritage du Racing et souhaite travailler en étroite collaboration avec Marc Keller et son équipe dirigeante pour poursuivre l’excellente travail déjà réalisé.

« Echanger des conseils et de l’expertise avec Chelsea »

Quant à Marc Keller, il a expliqué que sa réflexion et celle de ses amis actionnaires étaient mûries depuis deux ans. Pour eux, le club sain et bien géré qu’ils avaient construit avait atteint le plafond de son modèle et avait besoin d’une structure solide pour soutenir leur développement et leur ambition. C’est pourquoi il se réjouit de la perspective d’accueillir un nouvel investisseur stratégique avec lequel il accélérera l’ambition du club de construire le Racing de demain.

Outre Chelsea, BlueCo est également propriétaire de l’équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, ainsi que de parts dans la franchise de basket des Los Angeles Lakers en NBA. Selon BlueCo, l’objectif est de permettre au Racing d’être encore plus ambitieux et compétitif dans un monde du football qui a considérablement changé, notamment avec l’arrivée massive d’investisseurs étrangers dans de nombreux clubs français et l’évolution de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs.

Le communiqué de BlueCo indique que grâce à son implication et son expertise reconnue dans le sport, le consortium entend contribuer activement au développement du modèle mis en place par Marc Keller. Les équipes du Racing pourraient ainsi échanger des conseils et de l’expertise avec Chelsea et les autres équipes impliquées dans le consortium. Pour sa première saison après son rachat, Chelsea, en dépit d’investissements importants, a connu des résultats décevants et a terminé 12e de Premier League.