Lors de la confrontation contre Montpellier ce vendredi soir, le footballeur sud-coréen a marqué pour son club, le PSG. Il n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a joué un rôle clé lors des trois précédentes rencontres de son équipe.

Recrutement Écologique et Performance Notable

Dans le souci de diminuer son empreinte carbone, le Paris Saint-Germain (PSG) a choisi une alternative innovante en recrutant un joueur zéro déchet, Lee Kang-in durant le mercato estival. Originaire de Majorque (Espagne), Lee Kang-in, est parvenu à impressionner le club parisien par sa performance notable lors des derniers matchs ayant même marqué contre Montpellier le vendredi 3 novembre. Le Sud-Coréen s’avère être plus qu’un simple joker pour le club de la capitale.

Avec une statistique à 100% de passes réussies durant le match et six duels gagnés sur six disputés avant la mi-temps, Lee Kang-in a su démontrer une véritable maitrise lors du match contre Montpellier. Au delà de ces performances, il a été récompensé par un but lors de la dixième minute, mettant à l’échec le gardien Benjamin Lecomte avec une frappe impitoyablement puissante.

Série de Performances Après Des Débuts Perturbés

En dépit de quelques semaines ralenties par une blessure et la convocation dans son équipe nationale, Lee Kang-in a su se révéler décisif lors des trois derniers matchs du PSG. Son but marqué contre Milan et sa passe décisive délivrée contre Brest dimanche dernier le confirme. Pourtant, une blessure au quadriceps gauche avait empêché le joueur de fouler le terrain pendant trois semaines entre fin août et début septembre, avant son départ pour les Jeux asiatiques avec l’équipe de Corée du Sud du 23 septembre au 8 octobre.

Depuis quatre matchs, les Parisiens ont eu l’opportunité d’apprécier réellement leur recrue du dernier été. Le Sud-Coréen de 22 ans a démontré tant les qualités offensives que défensives, confirmant qu’il n’a pas été recruté par le PSG pour uniquement booster les ventes de maillots en Asie, même si cela a été un effet collatéral appréciable.

Satisfaction du Coach et Exemption de Service Militaire

Luis Enrique, le coach du PSG, n’a pu cacher sa satisfaction vis-à-vis de son joueur sud-coréen. Il a déclaré avant le déplacement à Brest: « Il ne perd pas de ballon, génère de la supériorité avec ses dribbles, il a des qualités physiques en attaque comme en défense ». Les éloges de l’entraîneur ne se sont pas arrêtés là car après la prestation de Lee Kang-in contre Montpellier, il a même qualifié le joueur de « complet » et de « grande recrue ».

Le technicien espagnol peut être rassuré quant à l’implication de sa recrue sud-coréenne pour les prochaines échéances, dans la mesure où Lee Kang-in a obtenu une exemption de service militaire en Corée du Sud grâce à sa victoire aux Jeux asiatiques.

