Ligue 1, 38e journée: Nantes maintenu, Auxerre en Ligue 2, Rennes en Europa, Lille en Conférence

Au cours de la dernière rencontre de Ligue 1 qui avait lieu samedi, Nantes est ressorti victorieux face à Angers, ce qui a définitivement scellé le destin d’Auxerre en les faisant reléguer en Ligue 2 après leur défaite face à Lens. Concernant les équipes en lice pour les compétitions européennes, Rennes a réussi à dépasser Lille pour s’octroyer la 4ème position, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, laissant ainsi la 5ème place aux Lillois.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le 3 juin, plusieurs enjeux étaient encore incertains, tels que la qualification en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence pour la prochaine saison, ainsi que le dernier club relégué en Ligue 2 cette année. Paris Saint-Germain était déjà champion, et trois des quatre clubs relégués étaient connus : Angers, Ajaccio et Troyes.

Grâce à une victoire 1-0 contre Angers, Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1, condamnant Auxerre, qui a été battu par Lens (3-1) et retournera en Ligue 2 un an après sa montée. Rennes a ravi la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa à Lille, qui a fait match nul contre Troyes (1-1) et devra se contenter de la Ligue Europa Conférence. Kylian Mbappé termine quant à lui meilleur buteur de la saison avec le PSG.

La lutte pour le maintien : Nantes sauvé, Auxerre condamné

Les fans de Nantes peuvent enfin souffler après une série de mauvais résultats. Malgré un parcours en Coupe d’Europe et une finale de Coupe de France, le club termine 16e et se maintient en Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 face à Angers et un but d’Ignatius Ganago. De son côté, Auxerre retournera en Ligue 2 après une défaite 1-3 contre Lens.

La course à l’Europe : Rennes passe devant Lille sur le gong

Lille, quatrième avant la dernière journée, termine finalement cinquième et disputera les barrages de la Ligue Europa Conférence, après un match nul (1-1) contre Troyes lors duquel deux buts et un penalty leur ont été refusés. Rennes, de son côté, a su profiter de la situation pour terminer à la quatrième place, qualificative pour la Ligue Europa, grâce à une victoire 2-1 à Brest et un doublé de Benjamin Bourigeaud. Monaco et Lyon, également en lice pour une qualification européenne, ont tous deux perdu leurs derniers matchs respectivement contre Toulouse (1-2) et Nice (1-3).

Le meilleur buteur : le quintuplé de Mbappé

Malgré une défaite 2-3 à domicile contre Clermont, le Paris Saint-Germain peut se consoler avec le titre de meilleur buteur de la saison pour Kylian Mbappé, qui a inscrit 29 buts, dont un penalty lors de ce dernier match. Il devance Alexandre Lacazette (27 buts) et Jonathan David (24 buts). Mbappé est le deuxième joueur de l’histoire de la Ligue 1 à remporter ce titre cinq fois de suite, après Jean-Pierre Papin entre 1987 et 1992.

Les adieux : Messi, Ramos et Tudor ratent leur sortie

Le Parc des Princes a été le théâtre des adieux de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG, ce dernier ayant marqué un but lors de cette dernière rencontre. Les Parisiens ont cependant rendu hommage au gardien Sergio Rico, sérieusement blessé dans un accident de cheval. Du côté de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Igor Tudor a également fait ses adieux lors d’une défaite 0-1 contre Ajaccio, marquée par des échauffourées entre les supporters des deux équipes. Marseille termine finalement à dix points de Lens et devra disputer deux tours de qualification pour accéder à la Ligue des champions, avec un nouvel entraîneur à la barre.