L’IA révolutionne le sport : performances boostées, suivi des joueurs et arbitrage!

Au fil d’une décennie environ, l’intelligence artificielle a progressivement franchi la frontière entre le domaine de la science-fiction et notre quotidien, avec le monde du sport qui n’a pas hésité à se joindre à cette tendance.

IA et Sport: Adoption Augmentées des Technologies Avancées

La prédiction par une intelligence artificielle (IA) que l’Irlande serait la vainqueur de la Coupe du monde de rugby, avec la France en deuxième position, a montré que l’IA a encore beaucoup à apprendre sur certaines dimensions du sport. Cependant, elle a déjà prouvé sa valeur dans d’autres domaines. L’utilisation de statistiques et de données dans le sport ne remonte pas à hier. Commencée dans le milieu du baseball et se développant dans les années 1990, notamment grâce aux jeux vidéo, l’analyse de données a pris une place dominante dans le sport depuis le début des années 2000.

L’IA dans le Monde du Rugby

Inclus parmi les adoptants de l’intelligence artificielle, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a appliqué l’IA dans la Fédération française de rugby. En collaboration avec Sahbi Chaieb, data scientist, une plateforme d’IA interactive a été créée pour répondre à des besoins simples et fondamentaux tels que comment améliorer la formation pour être meilleur lors des matchs et comment gagner contre le prochain adversaire. Grâce à la puissance de l’IA, le staff des Bleus peut réaliser des analyses prédictives pour anticiper le futur en se basant sur les schémas du passé, objectiver ses intuitions et explorer les risques et les opportunités de chaque option.

Les Performances Améliorées par IA

Le triomphe des Bleus face aux All Blacks en novembre 2021 est un exemple concret de l’utilisation efficace de cette technologie. En utilisant la plateforme d’IA, l’équipe a pu déterminer la meilleure stratégie pour gagner le match. L’IA n’est pas seulement utilisée dans le rugby, elle s’installe aussi dans le paysage du football. Depuis deux saisons, la Ligue de football professionnel (LFP) a mis en place un système de tracking vidéo en Ligue 1 et Ligue 2, assisté par une IA, permettant d’obtenir des informations pertinentes sur la performance des joueurs. Toutefois, malgré les avancements de l’IA, elle ne remplacera pas le rôle de l’homme dans le sport. Les émotions et expériences humaines restent un élément essentiel du sport.

IA dans le Secteur Sportif Spectateur

L’IA est également bénéfique pour les spectateurs, surtout dans le domaine de l’arbitrage. Par exemple, une IA a été capable de compter les erreurs faites par l’arbitre Ben O’Keeffe lors de la Coupe du monde de rugby. Un autre exemple de l’utilisation de l’IA est le projet d’utilisation des images 3D générées par l’IA pour déterminer si un joueur était hors-jeu ou pas. En plus de cela, l’IA est de plus en plus utilisée pour les commentaires sportifs. Durant Wimbledon, certains sommaires ont été commentés par l’IA, ouvrant la voie à la possibilité que l’IA commente des matchs entiers à l’avenir.

L’IA Menace-t-elle l’Humain ?

Malgré ces avancements, il reste des interrogations concernant le futur rôle de l’homme dans le sport à l’ère de l’IA. Certains craignent que l’IA n’éclipse le facteur humain. Cependant, selon Bill Jinks, directeur des technologies du tournoi de Wimbledon, « l’humain doit toujours être présent, il s’agit simplement de le compléter. » Alors que l’IA progresse, il faut de plus en plus réfléchir à la question de savoir jusqu’où elle devrait aller et si elle conduira à une uniformisation des styles de jeu.

