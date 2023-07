« L’été s’embrase avec les chanteurs d’un soir le samedi à 20h30 »

Combien de personnes n’ont jamais fantasmé à l’idée de se produire sur scène ? D’expérimenter les sensations électrisantes d’un public et la fébrilité des retrouvailles avec celui-ci ? Katy et David ont finalement choisi de sauter le pas. Dans l’un des numéros du magazine « 20h30 le samedi » diffusé le 29 juillet, nous avons eu la chance d’être témoins de l’avant-première de leur concert et de toutes les étapes de la préparation.

Le Grand Orchestre du Mont Kulala : une expérience unique

Les arts et la musique sont des moyens de s’évader de la routine quotidienne et de se connecter à d’autres émotions. Pour les amoureux de la musique, il existe maintenant une manière unique d’exprimer leurs talents et de vivre une expérience inoubliable en même temps : Le Grand Orchestre du Mont Kulala.

Le challenge quotidien de Katy et David pendant le confinement

Katy et David, un couple breton de passionnés de la chanson, se sont donné pour défi de produire une performance musicale par jour pendant le confinement du printemps 2020. Leur challenge a suscité l’attention et a généré un grand nombre de vues sur leur page Facebook. C’est cette passion pour la musique qui les a finalement conduits sur la scène du Grand Orchestre du Mont Kulala.

Le Grand Orchestre du Mont Kulala : karaoké rock ‘n’ roll

Le Grand Orchestre du Mont Kulala offre une expérience musicale unique et inoubliable aux amateurs de musique à Rennes. Les participants montent sur scène avec des musiciens professionnels pour chanter une chanson, devant un public enthousiaste. Le répertoire du Grand Orchestre du Mont Kulala est vaste, avec 150 tubes allant des années 80 à aujourd’hui. En plus du karaoké rock ‘n’ roll, les participants ont également la chance de s’immerger dans une véritable salle de concert.

Katy et David : les stars d’un soir

Katy et David ont été les héros d’une nuit, avec l’aide des musiciens professionnels de l’orchestre. Ils ont choisi une setlist qui incluait des chansons de Véronique Sanson, Jacques Dutronc, Diam’s et Madonna. La performance a été filmée au Coquelicot de Fougères, un café associatif réputé pour sa programmation musicale et son ambiance conviviale.

En somme, Le Grand Orchestre du Mont Kulala offre une expérience unique permettant aux choristes amateurs de se connecter à leur passion pour la musique et de se produire sur une scène devant un public réel. Pour les amateurs de musique, c’est une expérience à ne pas manquer.