Les zèbres de Grévy : vivre dangereusement en troupeau

En l’espace de deux décennies, la population a été réduite de moitié.

Les Zèbres de Grévy: Une Espèce Unique

Les zèbres de Grévy, également connus sous le nom de zèbres de montagne, sont une espèce distincte parmi les trois variétés de zèbres existantes. Leur pelage rayé noir et blanc les rend facilement reconnaissables et les distingue des zèbres des plaines et des zèbres de montagne. Malgré la popularité de leur motif rayé, la fonction exacte de ces rayures est encore inconnue. Les scientifiques émettent l’hypothèse qu’elles pourraient servir de camouflage contre les prédateurs ou même de système de régulation de la température du corps. Toutes les espèces de zèbres vivent en Afrique au sein de troupeaux sociaux et se nourrissent principalement d’herbe et de buissons. Cependant, les zèbres de Grévy figurent sur la liste rouge de l’UICN en tant qu’espèce vulnérable et il est impératif de les protéger.

Menaces pour les Zèbres de Grévy

Les zèbres de Grévy, plus grands que les autres zèbres avec une crinière distinctive, résident principalement dans des zones spécifiques du Kenya et de l’Éthiopie. Autrefois présents dans une grande partie de l’Afrique orientale, leur habitat naturel s’est considérablement réduit au fil des décennies, principalement en raison de la sécheresse et de l’activité humaine. Les zèbres de Grévy sont confrontés à des menaces environnementales et leur conservation est une priorité pour les groupes de préservation de la faune.

Vie au Sein du Troupeau

Les zèbres de Grévy vivent en groupes plus petits que les autres espèces de zèbres dans les plaines arides de la corne de l’Afrique. Ils communiquent par le biais d’expressions faciales et de sons et renforcent leurs liens en se toilettant mutuellement. En tant qu’herbivores, ils ont besoin d’eau pour survivre et sont capables de marcher de longues distances à la recherche de points d’eau, pouvant passer jusqu’à cinq jours sans boire. Les mâles assurent la défense de leur territoire et de l’eau, tandis que les zébreaux naissent pendant la saison des pluies et restent avec leur mère pendant trois ans.

