Les Verts maintiennent l’invitation à leur université d’été malgré les propos antisémites du rappeur Médine.

Le profil controversé du rappeur en question fait jaser depuis quelques temps. En effet, il est accusé d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et communautaristes, ce qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions de la part de certains membres du gouvernement et de la société civile. Un appel a notamment été lancé à la France Insoumise et à Europe Ecologie Les Verts pour qu’ils ne l’invitent plus afin de ne pas cautionner de telles prises de position. Le débat est donc lancé quant à la responsabilité de chacun dans la promotion de ce genre d’artistes.

Le parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a décidé de maintenir l’invitation du rappeur Médine à son université d’été malgré la pression croissante pour annuler sa participation en raison de propos antisémites, homophobes et communautaristes présumés. Médine est également invité aux réunions de rentrée du mouvement La France insoumise. La cheffe de file d’EELV a souligné que Médine a reconnu ses erreurs et a évolué. Les critiques ont été formulées dès l’annonce des invitations en juillet. Certains membres du gouvernement, ainsi que 20 députés du parti présidentiel Renaissance, ont appelé à déprogrammer Médine après qu’il ait qualifié l’essayiste Rachel Khan de « resKHANpée » dans un tweet jugé antisémite. La présence de Médine a été défendue par les Verts et accusée d’ambiguïté sur l’antisémitisme par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). Le ministre de l’Industrie a décidé de renoncer à participer aux journées d’été d’EELV en raison de la présence de Médine.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA