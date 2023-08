« Les secrets inoubliables du zouk love avec « Mi tchè mwen » de Jocelyne Béroard »

Durant la saison estivale, nous prenons plaisir à évoquer quotidiennement une chanson emblématique traitant d’une belle histoire d’amour. Et en ce samedi précis, nous nous adonnons à une danse intimiste avec la célèbre chanteuse de Kassav’. Les notes de musique résonnent dans l’air, nous entraînant dans un rythme doux et sensuel. Les mouvements sont lents et précis, nos corps se collent l’un à l’autre, laissant transparaître une intensité émotionnelle unique. Cette expérience musicale nous transporte vers un état de grâce où l’amour et la musique se rejoignent harmonieusement.

Le zouk love, un romantisme musical

Le zouk love est un genre musical à part entière qui a émergé dans les années 1980. C’est une musique qui mélange les sonorités africaines et caribéennes au rythme du zouk, mais avec un accent mis sur la romance. Le zouk love est caractérisé par des paroles douces et suaves et un tempo lent qui invite à la danse à deux.

Mi tchè mwen, un classique du genre

La chanson « Mi tchè mwen » de Jocelyne Béroard, la chanteuse du groupe Kassav’, est devenue au fil du temps un classique du zouk love. Elle a été incluse dans de nombreuses compilations et est souvent interprétée en concert. Le titre signifie littéralement « Voici mon cœur ». Il est extrait du premier album personnel de Jocelyne Béroard « Siwo » sorti en 1986.

Une playlist à découvrir

Le podcast « Ces chansons qui font l’été » propose une playlist qui met en avant des extraits de chansons emblématiques du zouk love, notamment de Kassav’, mais aussi d’autres artistes tels que Guillermo Portabales, Nat King Cole ou Cheo Feliciano. Il est possible de suivre l’actualité de cette chronique sur Twitter et de découvrir le podcast « Derrière nos voix » qui propose des interviews d’artistes français sur leur processus d’écriture et de création musicale.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA